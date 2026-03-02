Field Trainer för LG Electronics - Stockholm
NRG söker nu en Field Trainer till LG Electronics. Du kommer jobba i team med talangfulla personer som alla älskar människor och Retail! Vi gillar alla när det händer mycket och tempot är högt. Vi står aldrig stilla utan rör oss hela tiden framåt och vill alltid vara i spetsen av handelns utveckling i Norden. Hos oss kan du växa, utmana dig själv och vara med på en grym resa samtidigt som du kommer ha galet roligt!
Om Kunden
LG Electronics är en av världens största leverantörer och en innovatör inom hemelektronik, vitvaror, mobil kommunikation och luftvärmepumpar. LG Electronics företagsfilosofi baseras på ett genuint människointresse och deras slogan Life's Good innebär att dem genom sina produkter vill göra livet bättre, enklare och roligare för användaren. Innovation, stilren design, smart teknik och pålitlighet är de fyra kärnvärden som sammanfattar varumärket LG Electronics.
Övergripande ansvar
Vi söker en person som ska representera LG och dess varumärke i främst Stockholm med omnejd, jobbet är inom vitvaror. Du ska bygga upp en relation med återförsäljare och butikssäljare, för att öka synligheten och kunskapen i butik.Publiceringsdatum2026-03-02Bakgrund
Har erfarenhet inom Retail (gärna vitvaror)
Kan flytande engelska i både tal och skrift
Gillar att bygga och förvalta relationer
Är socialt skicklig och kan ta ett rum
Körkort är ett krav
Personliga Egenskaper
Du ska vara en problemlösare
Du är intresserad av människor och affärer och strävar efter att lära dig mer
Du är service minded och stresstålig
Älskar att stå på scen och hålla utbildningarÖvrig information
Anställningsform: I detta uppdrag kommer du bli anställd av NRG men ska utföra arbetet åt LG.
Tjänsten är schemalagd främst på vardagar, men helger samt kvällar kan förekomma i perioder. Det är en heltidsanställning med 6 månaders provanställning. Tjänsten beräknas tillsättas så snart som möjligt och intervjuer sker löpande så ansök snarast! Frågor om tjänsten (ej ansökan) kan ställas till Jennie Valentin, valentin@nrgagency.com
Om NRG
NRG är en fullservice retail byrå, som grundades 1997 och finns idag lokalt representerade i alla fyra nordiska länder och Benelux. Vi fokuserar på att hjälpa våra kunder att bygga sina varumärken och nå sina mål genom att erbjuda bemanning, rekrytering, creative studio, och andra innovativa uppfinningar för våra kunder. Vi har byggt ett starkt team och vi vet vad som krävs för ett varumärke att lyckas inom retail och hur man ökar försäljning både lokalt och globalt.
Vi värdesätter högt att ha ett mångsidigt team med olika typer av erfarenheter och bakgrunder som ingår i gruppen. Det är viktigt för oss att alla känner sig värderade, uppskattade och som en viktig del av vårt team. Det viktigaste är att vi vill att vår personal ska älska att komma till jobbet. Som våra grundare alltid säger: "Du ska inte bara vissla på väg hem från kontoret - utan också på väg till kontoret".
Besök vår hemsida www.nordicretailgroup.com
