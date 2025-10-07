Fiberprojektör
Vi har spännande uppdrag på gång och söker nu en noggrann och strukturerad projekteringsingenjör med inriktning mot fiber/tele och/eller el. Som projektör jobbar du med planering, projektering och håller ihop både nyetablerings- och omläggningsprojekt. Du har nära kontakt med många intressenter som beställare, myndigheter, underleverantörer och andra intressenter och du gör även platsbesök och representerar beställaren på plats- och byggmöten.
Placering för tjänsten är hos vår kund i Stor-Stockholm, vårt eget kontor ligger på Skeppsholmen.
Vi söker dig som har:
Arbetat som projektör inom fiber
Erfarenhet av att arbeta i AutoCAD, Revit och Navisworks
Erfarenhet av teknisk dokumentation.
En eftergymnasial utbildning inom bygg/infrastruktur/teknik
En god social förmåga och lätt för att samarbeta med olika typer av människor
En mycket god svenska i tal och skrift
B-körkort.
Meriterande är:
Erfarenhet av dokumentsamordning, t ex av dokumentflöden, dokumentation av relationshandlingar, sammanställning av slutdokumentation och granskning av dokumentation
Erfarenhet av att arbeta utifrån tekniska riktlinjer och standarder
Erfarenhet av att arbeta med budget, beräkningar och fakturering.
Dokumentera är ett framgångsrikt konsultföretag specialiserat på att analysera, skriva och organisera teknisk information och dokumentation. Som medarbetare hos oss har du marknadens bästa tekniska skribenter och dokumentsamordnare som kollegor. Du jobbar med intressanta uppdrag hos våra framgångsrika kunder som verkar i många olika branscher. Vi har korta beslutsvägar, högt i tak och växer och utvecklas med dina idéer.
Känner du igen dig i beskrivningen? Maila din ansökan redan idag och fyll i formuläret - eller slå en signal till Emelie Sandström, tel 0709-514 290 om du vill veta mer. Vi rekryterar löpande. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
