Fastighetsvärderare och försäljningsstöd
Avaron AB / Företagsekonomjobb / Stockholm Visa alla företagsekonomjobb i Stockholm
2026-02-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Botkyrka
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-20Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en eller flera konsulter för ett uppdrag inom värdering och försäljning av fastigheter och bostadsrätter i en kommunal organisation. Uppdraget innebär att bidra med specialistkompetens i samband med avyttringar och relaterade processer, med fokus på att säkerställa korrekta underlag och en effektiv hantering.
Arbetsuppgifter Genomföra värderingar av fastigheter och bostadsrätter.
Stödja försäljningsprocesser genom att ta fram och kvalitetssäkra relevanta besluts- och affärsunderlag.
Bidra med rådgivning kopplat till värdebedömning och försäljningsrelaterade frågeställningar.
Krav Erfarenhet av värdering av fastigheter och/eller bostadsrätter.
Erfarenhet av arbete med försäljning/avyttring av fastigheter och/eller bostadsrätter.
Ansökan
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7271892-1854048". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9755443