Fastighetstekniker- Ökad grundbemanning
Varbergs kommun, Serviceförvaltningen / Fastighetsskötarjobb / Varberg Visa alla fastighetsskötarjobb i Varberg
2025-11-06
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Varbergs kommun, Serviceförvaltningen i Varberg
Trivs du bäst när saker fungerar som de ska?
Vi söker dig som har ett genuint intresse för service, har hantverkskunskaper och vill arbeta med fastighetsskötsel inom offentlig förvaltning. Du har en bred kunskap inom fastighetsområdet och hittar gärna nya, kreativa lösningar när det behövs. Hos oss får du använda ditt tekniska intresse och kunnande för att skapa trygga, välskötta och trivsamma miljöer för både medarbetare och besökare - varje dag.
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.Publiceringsdatum2025-11-06Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att arbeta med underhåll. skötsel och felanmälningar i kommunens fastigheter, exempelvis skolor, förskolor och äldreboenden. Vi arbetar med arbetsorderstyrd drift.
Tjänsten är en ÖG-fastighetsteknikertjänst, vilket innebär att du arbetar roterande i olika fastighetsteam inom hela driftavdelningen och placeras där behovet är som störst.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
* Inre och yttre underhåll och reparation av fastighet
* Kontroll och underhåll av lås, dörrar, fönster, snickerier
* Kontroll och byte av ljuskällor, inre och yttre
* Åtgärda stopp i avlopp, läckande kranar med mera
* Vitvaror, reparation och byte
* Förebyggande underhåll
I tjänsten ingår även arbetsuppgifter såsom:
* Felavhjälpande och förebyggande drift- och underhållsarbete samt framtagande av förbättrings- och åtgärdsförslag.
* Bistå fastighetsförvaltare vid underhållsplanering och löpande kontakt med entreprenörer och kunder samt kontroll av entreprenörers arbeten
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett genuint intresse för service, har hantverkskunskaper och vill jobba med fastighetsskötsel. Du har en bred kunskap inom fastighetsområdet och hittar gärna nya, kreativa lösningar när det behövs. Vi ser även att du har ett tekniskt intresse och kunnande.
Som person är du driven, engagerad och självständig i ditt arbete, men du ser också fördelarna med att arbeta i team. Samarbete är en självklarhet för dig, liksom att göra vardagen enklare för våra verksamheter.
Den digitala vardagen är inte främmande för dig och du ser utvecklingsmöjligheter i att lära dig nya program och digitala hjälpmedel.
Meriterande är om du har:
* Utbildning för arbete på tak, fallskydd
* Erfarenhet av att arbeta i arbetsorderstyrd drift
* Liftkort
Tjänsten kräver B-körkort.
Det kan förekomma beredskapsarbete i tjänsten.
ÖVRIGT
Varbergs kommun välkomnar mångfald och ser olikheter som en styrka, vi hoppas att du som söker kan bidra med din bakgrund och kompetens.
Välkommen att läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på: https://varberg.se/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/till-dig-som-ska-borja-hos-oss
Innan anställning hos oss behöver du visa att du har rätt att arbeta i Sverige enlig utlänningsförordningen. Det görs genom att styrka medborgarskap i EU/EES eller Schweiz, eller genom att visa upp ett arbetstillstånd eller undantag från det. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C287108". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs kommun
(org.nr 212000-1249) Arbetsplats
Varbergs kommun, Serviceförvaltningen Kontakt
Enhetschef Fastighetsavdelningen
Kristofer Andersson kristofer.andersson@varberg.se 0720832411 Jobbnummer
9591077