Fastighetstekniker Brand
Cbre Gws Sweden AB / Säkerhetsjobb / Stockholm Visa alla säkerhetsjobb i Stockholm
2026-07-09
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Vill du ha ett jobb där du får arbeta i en av Stockholms viktigaste och mest intressanta miljöer? Vi kommer att tillsätta många spännande roller under våren 2026. Hos CBRE får du en varierad vardag med stort ansvar och möjlighet att utvecklas - vi är ett internationellt bolag med lokal närvaro och stark teamkänsla!
CBRE ́s uppdrag är att leverera service och underhåll av fastigheter och utveckla de fastighetsrelaterade tjänsterna, allt för att säkerställa att vår kund och dess medarbetare har en väl fungerande arbetsplats. Genom att arbeta med ständiga förbättringar, utvecklar vi metoder och processer för att alltid leverera med hög kvalitet. CBRE är ett värderingsstyrt företag som arbetar utifrån våra värdeord RISE (Respect, Integrity, Service och Excellence). Dessa värderingar har vi med i alla delar av vårt arbete och vi vill att det skall genomsyra allt vi gör liksom att du som medarbetare hos oss också känner igen dig i dessa och vill leva efter dem.
Rollen
I denna roll som fastighetstekniker Brand kommer du att arbeta i en unik och utmanande miljö vilket kräver stora ansvars krav på säkerhet, flexibilitet, noggrannhet och planering. Tjänsten innebär bland:
Vara fastighetsägarens ansikte utåt och ansvarar för att hyresgäster får bra service och en fungerande samt säker miljö att vistas i.
Rondering med felavhjälpande underhåll av fastigheterna och att åtgärda de felanmälningar som kommer in.
Självständigt utföra de flesta, även avancerade, brandtekniska arbeten inom olika typer av fastigheter.
Självständigt kunna felsöka tekniska installationer och utrustning samt kontrollera och driva sprinkleranläggningar.
Utföra åtgärder samt dokumentera i enlighet med uppsatta rutiner.
Vem är du?
Du har:
Flera års erfarenhet av att arbeta som fastighetstekniker med inriktning brand
Drift/fastighetstekniker utbildning eller har motsvarande kompetens förvärvad genom arbetslivserfarenhet
Erfarenhet av självständigt arbete i olika typer av fastigheter
Har vana från att ha mycket kontakt med hyresgäster
Erfarenhet från att ha arbetat med olika fastighetstekniska system.
Erfarenhet av och certifikat inom brandlarm, sprinkler, anläggningsskötare och gasläcksystem.
Goda kunskaper inom relevanta lagar och regelverk kopplat till brand.
B-körkort
Svenska i tal och skrift, med god förmåga att uttrycka dig professionellt och tydligt
Vi tror att du är:
Serviceinriktad och lösningsfokuserad - du gillar att göra skillnad för kunden
Teknisk intresserad och nyfiken på att använda moderna verktyg och metoder
Noggrann, metodisk och trygg i din yrkesroll
En lagspelare som trivs med att samarbeta och dela kunskap
Varmt välkommen att bli en av många proffsiga kollegor som kommer utföra och jobba med ett av Stockholms viktigaste, mest intressanta och utvecklande teknikerjobb! Vi erbjuder en omväxlande tjänst med goda utvecklingsmöjligheter. Du kommer att omfattas av vår tjänstepension, våra friskvårdsförmåner och vår Benify-portal mm. Publiceringsdatum2026-07-09Övrig information
En del av våra kunder bedriver verksamhet som i vissa fall kräver inplacering i säkerhetsklass och efterföljande registerkontroll i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585 kap. 3).
Vi begär utdrag från belastningsregistret för enskild person enligt 9 § 1 stycket lagen (1998:620) om belastningsregister för anställning.
Säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan bli aktuellt för vissa kunduppdrag
Tjänsten är på 100% och tillsvidare med provanställning. Startdatum för tjänsten är hösten 2026.
Rekrytering kommer ske i etapper under våren, detta innebär att urval och tillsättning kan ske löpande under perioden.
Vid frågor angående tjänsten vänligen kontakta rekryterande chef eller ansvarig rekryterare
Vill du vara med och skapa framtidens fastighetsdrift tillsammans med oss? Välkommen med din ansökan!
CBRE är världens största kommersiella fastighets- och investeringsföretag. På CBRE är vår passion att leverera marknadsledande fastighetsrelaterade tjänster som bidrar till våra kunders framgång! CBRE Global Workplace Solutions (GWS) i Sverige är ett affärsområde med ca 650 medarbetare som levererar integrerade tjänster inom fastighetsservice, projekt och rådgivning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cbre Gws Sweden AB
(org.nr 556991-2628)
Sundstabacken 10 (visa karta
)
120 30 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Cbre Gws Kontakt
Contact
William Molleborn William.Molleborn@cbre.com Jobbnummer
9997571