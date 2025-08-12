Fastighetstekniker
2025-08-12
Vill du arbeta i ett internationellt företag med stora utvecklingsmöjligheter? Trivs du med att arbeta i en kritisk och högteknologisk miljö där din kompetens och noggrannhet kommer att spela en avgörande roll? Har du teknisk kompetens och är allmänt bred inom området driftteknik och är en lagspelare så kan detta vara jobbet för dig!
Vi söker en Fastighetstekniker med kompetens inom Drift- fastighetsteknik. God kompetens krävs även inom fastighetsinstallationer såsom ventilation, värme, vatten och el etc.
Du kommer att arbeta tillsammans med vårt team ute hos vår kund i Kista/Stockholm.
Du har tillsammans med övriga i teamet ansvaret för att säkerställa att fastighetstekniska funktioner är i drift och fungerande.
CBRE 's uppdrag är att leverera service och underhåll av fastigheter och utveckla de fastighetsrelaterade tjänsterna, allt för att säkerställa att vår kund och dess medarbetare har en väl fungerande arbetsplats. Genom att arbeta med ständiga förbättringar, utvecklar vi metoder och processer för att alltid leverera med hög kvalitet.
CBRE är ett värderingsstyrt företag som arbetar utifrån våra värdeord RISE (Respect, Integrity, Service och Excellence). Dessa värderingar har vi med i alla delar av vårt arbete och vi vill att det skall genomsyra allt vi gör liksom att du som medarbetare hos oss också känner igen dig i dessa och vill leva efter dem.
Tjänsten innebär bland annat att:
* Utföra daglig tillsyn och kvalitetssäkring samt service och underhåll på tekniska system och utrustning.
* Arbeta och rapportera i vårt interna system för Planerat underhåll.
* Driva åtgärder och förändringar i utrustning i vår kunds fastigheter och anläggningar.
* Utföra åtgärder samt dokumentera i enlighet med uppsatta rutiner.
* Vara en representant för CBRE gentemot kund.
* Säkerställa att arbetet uppfyller alla myndighetskrav, lokala krav, kvalitetsnormer, hållbarhet och energieffektivitet.
* Säkerställa att underleverantörers samt egna arbetsuppgifter utförs enligt framtagna processer och rutiner i enlighet med CBRE:s miljö-, hälso- och säkerhetspolicy.
* Beredskap kan vara aktuellt.
Vem är du?
Du har:
* Driven och proaktiv.
* Vi ser gärna att du har kompetens inom EL
* Erfarenhet av arbete med teknisk drift eller anläggning och fastighetstekniks kompetens.
* Utbildad anläggningsskötare brandlarm och sprinkler.
* Erfarenhet av olika styrsystem och implementering av energibesparande åtgärder.
* Vana att arbeta både självständigt samt i grupp med ex. kollegor eller underentreprenörer.
* Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Goda datorkunskaper och gärna erfarenhet av underhållssystem.
Rollen är på heltid och med start efter överenskommelse. I denna rekrytering fäster vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker efter dig som har ett stort kundfokus, som är social och noggrann i ditt arbete. Du är handlingskraftig, en initiativtagare och van att självständigt ansvara för och lösa uppkomna problem. Framförallt värdesätter du att få arbeta tillsammans med engagerade och proaktiva kollegor. Du känner stolthet i ditt yrke och tar ansvar för din och teamets leverans.
Vi erbjuder en omväxlande tjänst med utvecklingsmöjligheter. Hos oss får du vara med på den spännande tillväxtresa och förändringsprocess som företaget för närvarande genomgår. Du kommer att omfattas av vår tjänstepension, våra friskvårdsförmåner och vår Benify-portal mm.
Tjänsten är på 100% och tillsvidare.
Känns denna roll intressant, skicka din ansökan redan idag. Vi arbetar löpande med vårt urval och tjänsten kan därför komma att tillsättas snarast.
About CBRE Group, Inc.
CBRE Group, Inc. (NYSE:CBRE), a Fortune 500 and S&P 500 company headquartered in Dallas, is the world's largest commercial real estate services and investment firm (based on 2024 revenue). The company has more than 140,000 employees (including Turner & Townsend employees) serving clients in more than 100 countries. CBRE serves clients through four business segments: Advisory (leasing, sales, debt origination, mortgage serving, valuations); Building Operations & Experience (facilities management, property management, flex space & experience); Project Management (program management, project management, cost consulting); Real Estate Investments (investment management, development). Please visit our website at www.cbre.com. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-23
