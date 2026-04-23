Fastighetstekniker - Morgonpass i Bussterminal
Ta chansen att arbeta som fastighetstekniker i ett internationellt företag med lokal förankring och familjär känsla. Hos CBRE får du arbeta i team, med varierande arbetsuppgifter, i en samhällsnära och tekniskt avancerad miljö där din insats gör skillnad varje dag.
CBRE levererar service och underhåll av fastigheter och utvecklar fastighetsrelaterade tjänster för att skapa trygga, funktionella och välfungerande miljöer. Vi arbetar med ständiga förbättringar och hög kvalitet i leveransen.
Vi är ett värderingsstyrt företag där våra värdeord RISE - Respect, Integrity, Service och Excellence genomsyrar allt vi gör.
Inom Business Unit Tech arbetar ca 250 medarbetare med teknisk fastighetsdrift och förvaltning. Genom kunskap, kreativitet och samarbete skapar vi bättre förutsättningar för klokare fastighetsdrift, där helheten står i fokus.
Om rollen
Du arbetar som fastighetstekniker i en större bussterminal under jord, en publik och samhällskritisk anläggning med höga krav på säkerhet, tillgänglighet och driftsäkerhet.
Tjänsten avser morgonpass med start kl. 05:30..
Tjänsten innebär bland annat att:
Daglig drift, tillsyn, skötsel samt felavhjälpande och planerat underhåll
Säkerställa funktion, tillgänglighet och driftsäkerhet
Rapportera avvikelser, fel och åtgärder enligt gällande rutiner
Samarbete med arbetsledning och övriga tekniker
Bidra med förbättringsförslag och förebyggande arbete
Vem är du?
Du har:
Minst 3 års erfarenhet av teknisk fastighetsdrift
Utbildning inom fastighetsteknik eller motsvarande kompetens
God teknisk förståelse för drift och underhåll
Grundläggande IT- och systemförståelse
Förmåga att arbeta strukturerat i miljöer med höga krav
B-körkort
Personliga egenskaper:
Du är serviceinriktad, ansvarstagande och trivs med praktiskt arbete. Du är noggrann, metodisk och samarbetar väl med andra. Du har ett tekniskt intresse och gillar att arbeta lösningsorienterat.
Vi erbjuder en omväxlande tjänst med utvecklingsmöjligheter. Hos oss får du vara med på den spännande tillväxtresa och förändringsprocess som företaget för närvarande genomgår. Du kommer att omfattas av vår tjänstepension, våra friskvårdsförmåner och vår Benify-portal mm.
Tjänsten är på 100% och tillsvidare med provanställning.
CBRE är världens största kommersiella fastighets- och investeringsföretag. På CBRE är vår passion att leverera marknadsledande fastighetsrelaterade tjänster som bidrar till våra kunders framgång! CBRE Global Workplace Solutions (GWS) i Sverige är ett affärsområde med ca 650 medarbetare som levererar integrerade tjänster inom fastighetsservice, projekt och rådgivning.
About CBRE Group, Inc.
CBRE Group, Inc. (NYSE:CBRE), a Fortune 500 and S&P 500 company headquartered in Dallas, is the world's largest commercial real estate services and investment firm (based on 2024 revenue). The company has more than 140,000 employees (including Turner & Townsend employees) serving clients in more than 100 countries. CBRE serves clients through four business segments: Advisory (leasing, sales, debt origination, mortgage serving, valuations); Building Operations & Experience (facilities management, property management, flex space & experience); Project Management (program management, project management, cost consulting); Real Estate Investments (investment management, development). Please visit our website at www.cbre.com. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cbre Gws Sweden AB
(org.nr 556991-2628)
Sundstabacken 10 (visa karta
)
120 30 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Cbre Fastighetsteknik AB Kontakt
William Mölleborn William.Molleborn@cbre.com
9872244