Fastighetsskötare till Dannemora / Herräng
Annika Backlund AB / Fastighetsskötarjobb / Östhammar
2025-12-23
Vi söker dig som söker ett fritt arbete i området Östhammars och Norrtäje kommuner. AB-Hem är en privat fastighetsägare med ca 800 lägenheter i Mellansverige.
Du kommer att vara vårt ansikte ut mot våra hyresgäster och leverantörer och tycker om att ha kontakt med människor. Du har körkort och tillgång till bil.
Sista dag att ansöka är 2026-01-22
E-post: jan.rydenas@ab-hem.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fastighetsskötare Dannemora".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Annika Backlund AB
Storrymningsvägen 4
748 30 ÖSTERBYBRUK Körkort
Arbetsplats
Dannemora Jobbnummer
