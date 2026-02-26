Fastighetsskötare säsong
2026-02-26
Välkommen in till en ny framtid på Riksbyggen!
Riksbyggen är ett kooperativt företag som innebär att vi är medlemsägda och att vi arbetar efter våra fyra kärnvärden: Nytänkande, Trygghet, Samverkan och Långsiktighet.
Vi utvecklar hållbara boendemiljöer genom att både skapa nya bostäder och förvalta fastigheter. Som en av Sveriges största aktörer inom såväl bostadsutveckling som fastighetsförvaltning finns vi för bostadsrättsföreningar, företag och offentliga fastighetsägare. Oavsett dina intressen eller mål, är du alltid välkommen hos oss. Nu söker vi medarbetare som kan förstärka vår verksamhet
Nu söker vi medarbetare som kan förstärka vår verksamhet i Växjö från mitten april tom oktober/november 2026.
Hos oss gör du skillnad
Fastighetsservice, som vi nu söker medarbetare till arbetar mestadels med trädgårdsskötsel, renhållning, lokalvård och enklare felanmälaningar/reparationer. De dagliga arbetsuppgifterna innefattar tex gräsklippning, ronderingar, ogräsrensning, renhållning.
Det kan även förekomma andra arbetsuppgifter inom fastighetsskötsel så som hantering av felanmälan hos kund.
Att arbeta med fastighetsservice är varierat och socialt. Du möter våra kunder och bidrar till en vacker och trivsam boendemiljö. Du arbetar både i grupp och självständigt, du planerar dina dagar och tar egna initiativ - du har stor frihet under ansvar. Oavsett väder arbetar du utomhus, och du får vara fysiskt aktiv hela dagarna. I arbetet ingår att framföra fordon med släp och vad det innebär.
Mobilen är ett viktigt arbetsredskap där du sköter tidrapportering och dylikt.
Du bidrar med din kompetens och ditt engageman
Vi söker dig som är engagerad, ansvarstagande och omsorgsfull. Du har goda kunskaper om växter och grönyteskötsel eller en nyfikenhet och intresse för att lära. Du trivs med att planera ditt eget arbete, är flexibel och lösningsinriktad.
Eftersom ni arbetar både självständigt och i grupp är det en förutsättning att du trivs med att samarbeta, är prestigelös och bidrar till att skapa ett tryggt och välkomnande klimat i arbetsgruppen. Det är också viktigt att du har förmågan att skapa trivsel och förtroende i kontakten med de boende i bostadsrättsföreningarna. Du är praktiskt lagd och trivs med att vara aktiv.
Då vi arbetar med maskiner och motordrivna trädgårdsredskap är maskinvana meriterande, likaså röjsåg och motorsågskort.
B-körkort och svenska i tal och skrift är ett krav för denna tjänst.
Tjänsten är en säsongsanställning från mitten april tom oktober/november 2026. Placerings ort är Växjö.
Riksbyggen strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka.
Din ansökan med CV och personligt brev skickar du till oss via www.riksbyggen.se
under Jobb & Karriär/Sök jobb senast den 2025-03-20. Vi arbetar med löpande urval så ansök redan idag!
Endast ansökningar inskickade via vår hemsida kommer att behandlas.
Har du frågor kontakta gruppchef Milan Mileusnic milan.mileusnic@riksbyggen.se
Som anställd på Riksbyggen förväntas du också vara ledamot i någon/några bostadsrättsföreningar, i de fall du har ledamotsuppdrag så utgår ett ansvarsarvode.
