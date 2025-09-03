Fastighetsskötare
2025-09-03
, Krokom
, Östersund
, Strömsund
, Ånge
OM FÖRETAGET:
Åre Byservice är ett lokalt företag som varit verksamt i Åre sedan 1987. Vi förvaltar såväl stora som små fastigheter åt föreningar, kommersiella fastighetsägare och privatpersoner. Vår verksamhet omfattar fastighetsservice, markservice samt städservice.
Genom personligt engagemang, erfarenhet och hög service ökar vi värdet på våra kunders fastigheter.
Vi är ett härligt team där vi alla jobbar för att nå gemensamma mål och erbjuder bland annat friskvård och aktiviteter för personalen.
OM TJÄNSTEN:
Vi söker nu ytterligare fastighetsskötare till vår fastighetsserviceavdelning.
Vi ser gärna att du arbetat inom fastighetsförvaltning i ett par år eller på annat sätt skaffat dig liknande erfarenhet, och vill nu ha en ny utmaning i ett växande och spännande företag som arbetar hårt för att bli den bästa arbetsgivaren i Åre.
OM DIG:
Meriterande är erfarenheter inom brandlarm, lås- och säkerhetssystem, driftlarm, värme, ventilation, VVS-teknik samt underhållsplanering av fastigheter.
Eventuellt bristande erfarenheter kompenserar du med nyfikenhet och förmåga att snabbt ta till dig nya kunskaper.
Du är handlingskraftig och har förmågan att ta egna initiativ och lösa problem.
Du är en lagspelare som förstår vikten av ett fungerande team som jobbar mot samma mål.
Stor vikt i rekryteringen läggs vid personlig lämplighet.
Goda språkkunskaper i svenska är en förutsättning.
Tjänsten innefattar mycket kontakt med kunder, gäster och underentreprenörer, vilket innebär att stor vikt vid rekrytering läggs vid social kompetens dvs förmågan att ha ett trevligt och proffsigt agerande mot alla du möter.
VILLKOR:
Rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan slutdatum för annonsering.
Tjänsten innefattar schemalagd beredskap.
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
E-post: mattias@arebyservice.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fastighetsskötare".
Detta är ett heltidsjobb.
Åre Byservice AB (org.nr 556332-3343), http://www.arebyservice.se
Årevägen 55
)
837 52 ÅRE
För detta jobb krävs körkort.
Arbetsledare
Mattias Camnerin mattias@arebyservice.se 0647-520 20
