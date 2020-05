Fastighetsskötare - Sollefteå kommun, Solatum - Fastighetsskötarjobb i Sollefteå

Sollefteå kommun, Solatum / Fastighetsskötarjobb / Sollefteå2020-05-29Vill du vara med och göra skillnad? Då är det kanske dig som vi söker som medarbetare till Solatum Hus&Hem ABSollefteå kommun ligger i natursköna Ångermanland där älvdalarna kantas av dramatiska nipformationer. Här kombineras närhet till bärrika skogar och småstadscharm med ett spännande näringsliv. I kommunen finns ca 20 000 innevånare, varav ca 8 500 bor i Sollefteå tätort. Junsele, Ramsele, Näsåker, Långsele och Undrom är exempel på livskraftiga samhällen i kommunen.Sollefteå är en kraftfull kommun där människan står för kraften tillsammans med skogen, vinden och vattnet.Solatum Hus&Hem AB ägs av Sollefteå kommun och är ett allmännyttigt kommunalt bostadsföretag. Företagets affärsidé är att tillhandahålla ett tryggt boende samt ändamålsenliga lokaler, allt i trivsam miljö. Företaget har drygt 1200 lägenheter och förvaltar enligt avtal kommunens fastigheter såsom skolor, förskolor, brandstationer m.m. Företaget har 60-talet anställda.Välkommen till oss!2020-05-29Som fastighetsskötare hos Solatum Hus&Hem AB kommer du att arbeta närmast kunden. Detta innebär bland annat att det blir du som ansvarar för mottagning och snabb hantering av felanmälningar från kunden. Arbetet är omväxlande med personliga kontakter med våra hyresgäster och verksamhetskunderDu ansvarar för inre och yttre skötsel av fastigheter och du blir en del av ett team i husvärdsområde Östra som omfattar Sollefteå tätort, Långsele, Helgum, Graningebyn och Kalknäs/Undrom.I arbetsuppgifterna ingår bland annat tillsyn av hus och gårdar, utföra skötselåtgärder och mindre fastighetsreparationer, hantering av felanmälningar, snöröjning och halkbekämpning av entréer. Du kommer att arbeta både självständigt och tillsammans med dina kollegor och du får stor frihet att på egen hand lösa de utmaningar du ställs inför i ditt arbete. Beredskap ingår i tjänsten.Vi söker dig som har förmåga att se och bemöta våra kunders behov och du vill vara med och skapa en bra boende och verksamhetsmiljö för våra kunder. Det är viktigt att du tycker om lagarbete och är serviceinriktad, kvalitetsmedveten och har förmågan att lägga upp ditt arbete på ett effektivt sätt. Kunskap om vitvaror, värme- och ventilationssystem, sanitet, elsäkerhet, installationer för belysning, larm och passersystem är meriterande. Vi vill att du har yrkesutbildning med inriktning mot fastighetsskötsel och relevant arbetslivserfarenhet. Meriterande är även erfarenhet från hantverksyrken såsom el och eller VVS. Körkort är ett krav.Då vi använder modern IT- stöd i vår drift, skötsel och förvaltning av fastigheter, vill vi att du har god datorvana. Ett plus är om du kan hantering av mobilt ärendehanteringssystem.Varaktighet, arbetstidHeltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2020-08-24 Vi kommer att intervjua löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.MånadslönSista dag att ansöka är 2020-06-12Sollefteå kommun, Solatum5244150