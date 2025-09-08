Fastighetsskötare - Heltid (Ljungby)
2025-09-08
Brickstone Förvaltnings AB förvaltar och utvecklar fastigheter i Ljungby med omnejd. Vi arbetar nära våra hyresgäster och strävar efter att skapa trygga, välskötta och trivsamma boendemiljöer.Om tjänsten
Vi söker en engagerad och självgående fastighetsskötare till vårt team. Som fastighetsskötare ansvarar du för den dagliga driften och skötseln av våra fastigheter. Arbetsuppgifterna är varierande och innebär både praktiska sysslor och kontakt med hyresgäster.Dina arbetsuppgifter
Löpande skötsel och tillsyn av fastigheter
Enklare reparationer, underhåll och service
Hantera felanmälningar och åtgärda problem
Samarbete med entreprenörer och leverantörer
Utemiljöskötsel vid behovKvalifikationer
Erfarenhet från fastighetsskötsel eller liknande arbete
Kunskaper inom ett hantverksyrke (t.ex. bygg, VVS, el eller snickeri) är meriterande
God servicekänsla och förmåga att arbeta självständigt
B-körkort är ett krav
Du ska vara bosatt i Ljungby med omnejd
Svenska flytande i tal och skrift
Engelska på god nivå i tal
Vi erbjuder
En trygg heltidsanställning
Ett omväxlande arbete i ett mindre team
Möjlighet att utvecklas inom fastighetsförvaltning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
E-post: info@brickfab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Brickstone Förvaltnings AB
(org.nr 556548-4614) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9497380