Fastighetsingenjör inom teknisk förvaltning
Region Kronoberg, Regionservice / Byggjobb / Växjö Visa alla byggjobb i Växjö
Välkommen till vårt team! Vi är en arbetsplats som värnar om varandra och sätter arbetsglädjen i fokus. Tillsammans strävar vi efter att bli bättre varje dag. Om du söker en trygg anställning med goda villkor och möjlighet till kompetensutveckling, kan detta vara jobbet för dig. Dessutom erbjuder vi flextid, friskvårdsbidrag och tillgång till träningslokaler. Kom och bli en del av vårt positiva och engagerade team!"
Vi på fastigheter ansvarar för förvaltning och drift av Region Kronobergs samlade fastighetsbestånd samt genomförande av projekt inom ramen för drift, underhåll och service. Fastighetsbeståndet omfattar ca 300 000 kvm samt ca 60 000 kvm inhyrda lokaler. Vårt övergripande mål är att tillhandahålla ändamålsenliga och driftsäkra vårdlokaler.
Sammanlagt är vi cirka 65 medarbetare, som är placerade på sjukhusen i Ljungby och Växjö. På avdelningen fastighetsteknik där den här tjänsten tillhör arbetar 8 personer inom olika professioner såsom El, VVS, Energi, CAD/BIM, brand och verksamhetsutveckling.
För mer information, besök gärna vår hemsida (se bifogad länk). Där får du veta mer om fastigheter och verksamhetsområdet regionservice och vårt viktiga uppdrag för att nå Region Kronobergs gemensamma vision: "Ett gott liv i ett livskraftigt Kronoberg."
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.Publiceringsdatum2025-10-20Arbetsuppgifter
Som fastighetsingenjör inom teknisk förvaltning kommer du att ha en nyckelroll i att säkerställa att våra byggnader håller hög nivå vad gäller drift och tillgänglighet. Fokus ligger på långsiktig underhållsplanering och genomförande av underhållsprojekt i varierande storlek. Du arbetar med hela vårt fastighetsbestånd i Kronobergs län, med Växjö sjukhus som utgångspunkt.
I rollen arbetar man nära sina kollegor för att ta fram och följa upp underhållsplaner. Arbetet innebär även ett tätt samarbete med Region Kronobergs övriga verksamheter kopplat till mindre lokalanpassningar. I rollen som fastighetsingenjör ansvarar man även för att planera och genomföra projekt inom olika områden som exempelvis: ombyggnationer, energieffektiviseringar och tekniska uppgraderingar.
I rollen ingår också att samverka med vårdverksamheter för att säkerställa att fastighetsprojekten stödjer deras behov och förutsättningar. Du kommer att koordinera insatser tillsammans med entreprenörer, konsulter och myndigheter och bidra till utvecklingen av hållbara och kostnadseffektiva lösningar för våra fastigheter.
Tjänsten kommer att säkerhetsskyddsklassad och förutsätter godkänd säkerhetsprövning och registerkontroll i enlighet med Säkerhetsskyddslagen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom teknik, bygg, VVS eller energi eller annan relevant utbildning som vi bedömer likvärdig.
Du har erfarenhet av teknisk förvaltning och projektledning, gärna inom vård- eller andra teknikintensiva byggnader. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med projekt i miljöer där det är pågående verksamhet samt kunskap om installationer och krav kopplade till vårdfastigheter.
Du är en strukturerad och lösningsorienterad person med förmåga att planera, prioritera och kommunicera effektivt med olika intressenter. Underhållsplanering och uppföljning är en naturlig del av din vardag, och du har god digital kompetens Office-paketet är inget nytt för dig.
Som kollega är du kommunikativ, samarbetsvillig och analytisk. Du gillar att ta ansvar och ser möjligheter där andra ser hinder. Hos oss får du chansen att bidra till samhällsviktiga projekt i en organisation där din kompetens gör skillnad.
ÖVRIGT
Vi planerar att genomföra intervjuer följande datum: 19 & 20 november.
