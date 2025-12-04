Fastighetsförvaltare till Real Fastigheter
Vill du vara med och bygga framtidens fastighetsbolag?
Real Fastigheter är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter inom lätt industri, lager, logistik och centrumfastigheter. Bolaget är ett listast börsbolag på NGM Nordic SME och befinner sig i en utvecklingsfas där man renodlar och expanderar sin portfölj av kommersiella fastigheter. Nu söker vi en fastighetsförvaltare som vill ta ansvar för våra fastigheter i södra Småland - kanske är det dig vi söker?Publiceringsdatum2025-12-04Arbetsuppgifter
Som fastighetsförvaltare blir du en central kontaktpunkt för våra hyresgäster och leverantörer. Du arbetar med visning och uthyrning av lokaler, löpande dialog med hyresgäster, upphandling och projektledning av mindre projekt samt bedömning av underhållsbehov och investeringar. Förhandlingar kring hyresvillkor och förändringar i lokaler ingår också i rollen. Du har stor frihet under ansvar och arbetar självständigt, men med nära stöd från vår fastighetschef och ett prestigelöst, engagerat team. Rollen är på heltid, dagtid med start enligt överenskommelse och du kan med fördel utgå från Växjö eller Värnamo. Rollen innebär regelbundna resor inom södra Småland.Profil
Vi söker dig som har erfarenhet från fastighetsbranschen och god förståelse för affären. Du är social, kommunikativ och trivs med kundkontakt, samtidigt som du har grundläggande fastighetsteknisk kunskap och intresse för fastigheter. Du är strukturerad, stresstålig och prestigelös. B-körkort är ett krav och du behärskar svenska obehindrat samt har goda kunskaper i engelska. Meriterande är eftergymnasial utbildning inom fastighet eller teknik samt erfarenhet av fastighetssystem. Stämmer ovanstående information in på dig? Välkommen med din ansökan till Real Fastigheter, där du erbjuds en flexibel arbetsmiljö, konkurrenskraftiga villkor och stora möjligheter för dig som enskild medarbetare att påverka både din egen och företagets framtid. Så ansöker du
I den här rekryteringen samarbetar vi med Professionals Nord. Vid frågor eller mer information, vänligen kontakta Staffan Arkelöv på staffan.arkelov@pn.se
eller 070-377 77 12.
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Du är därför varmt välkommen med din ansökan redan idag! Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post - vänligen sök via annonsen.
