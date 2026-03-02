Fastighetsförvaltare/Driftansvarig
AB Uppvidingehus är ett kommunalt bostadsbolag som tillhandahåller och förvaltar attraktiva bostäder och lokaler i Uppvidinge kommun. Vår service till hyresgästerna ska kännetecknas av god kvalitet och omtanke.
Bolaget har drygt 800 bostadslägenheter samt flertal garage och lokaler. Våra fastigheter finns på orterna Alstermo, Lenhovda, Norrhult/Klavreström, Åseda och Älghult. Vi är totalt 17 medarbetare inom bolaget.
Som förvaltaren på Uppvidingehus skall bidra till bolagets utveckling och identifiera förbättringsområden i den dagliga driften. Du bidrar till och säkerställer att bolaget uppfyller kraven enligt fastighetsägarens kontrollansvar. I rollen ingår ansvarar för driftorganisationens dagliga verksamhet. Publiceringsdatum2026-03-02Dina arbetsuppgifter
Uppföljning och planering av den dagliga tillsynen, ronderingarna, driften och skötseln för avdelningarna inre och yttre skötsel.
Hantera och avhjälpa oplanerat underhåll
Systematiskt Brandskydds Arbete
Agera beställare och kravställare mot underentreprenörer
Ansvarar för bolagets myndighetsbesiktningar
Ansvarar för bolagets jourverksamhet
Intervjuer kommer ske löpande och tillträde är omgående.
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
E-post: linnea.johansson@uppvidingehus.se Arbetsgivarens referens
Linnea Johansson linnea.johansson@uppvidingehus.se 070-8329811 Jobbnummer
9772643