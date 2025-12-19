Fastighetschef | Vara kommun
Vara kommun befinner sig i ett utvecklingsskede - med större etableringar och omfattande utbyggnadsprojekt inom både bostäder, infrastruktur och kommunala fastigheter. För att möta framtidens behov bygger vi nu en ny, starkare organisation.
Som en del av detta sjösätter vi från den 1 januari 2026 Sektor samhälle - en tvärfunktionell organisation där ansvar och kompetens samlas för att planera, förvalta och utveckla kommunens fysiska miljö på ett hållbart, effektivt och långsiktigt sätt. Nu söker vi en fastighetschef som vill och har förmåga att ta en nyckelroll i detta arbete.
Din roll
Som fastighetschef ansvarar du för ledning, styrning och utveckling av Vara kommuns fastighetsverksamhet. Uppdraget omfattar strategisk planering, förvaltning samt genomförande av utvecklings-, bygg- och driftrelaterade frågor kopplade till kommunens fastighetsbestånd.
Du har personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar och leder 25 medarbetare inom fastighetsförvaltning, drift, projekt och teknik. Delar av ansvaret delas med en biträdande fastighetschef. Fastighetsbeståndet omfattar ca 100 000 kvm. I rollen rapporterar du till sektorchefen för Sektor samhälle och ingår i Sektor samhälles ledningsgrupp.
Ditt uppdrag omfattar bland annat:
* Skapa förutsättningar för engagemang, arbetsglädje och god samverkan inom fastighetsenheten
* Ansvara för att styrande dokument och underhållsplaner tas fram, hålls aktuella och efterlevs, exempelvis lokalförsörjningsplan samt underhålls-, investerings- och reinvesteringsplaner
* Omsätta beslutade planer, prioriteringar och investeringsbeslut i genomförande
* Utveckla och tillämpa ändamålsenliga arbetssätt, rutiner och processer inom fastighetsverksamheten
* Säkerställa en tydlig beställarroll gentemot projekt, entreprenörer och leverantörer
* Samordna fastighetsfrågor med övriga enheter inom Sektor Samhälle samt med andra sektorer vid planering och genomförande
* Bereda, föredra och verkställa beslut inom ansvarsområdet
Din kunskap och erfarenhet
Rollen som fastighetschef är bred och komplex, vilket ställer krav på både ledarskap, struktur och genomförandeförmåga. Vi ser därför att du har:
* Erfarenhet av chef- eller ledande befattning med personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar
* Erfarenhet av fastighetsförvaltning samt arbete med bygg-, underhålls- eller investeringsprojekt
* Erfarenhet av strategisk planering, styrande dokument och uppföljning
* God förmåga att arbeta med ekonomistyrning, investeringar och prioriteringar
* Erfarenhet av att driva förändringsarbete och utveckla arbetssätt
* Intresse för och vana av att arbeta med digitala arbetssätt och systemstöd
* Erfarenhet av offentlig och politiskt styrd organisation
* God förmåga att uttrycka dig i svenska, i tal och skrift
Din framtida arbetsplats
Sektor samhälle kommer att samla kommunens ansvar för planering, genomförande, drift och förvaltning av den fysiska miljön. Inom sektorn ingår följande verksamheter: fastighet, gata/park, VA, kost, lokalvård, plan- och tillväxt, samt miljö- och bygg.
Sektorn omfattar även en stab med utredare och projektcontroller. Tillsammans kommer vi att jobba nära stödfunktioner inom kommunikation, ekonomi, kansli och HR.
Hos oss i Vara kommun får du engagerade kollegor och chefer, utbildningar och utvecklingsmöjligheter men också förmån i form av friskvårdsbidrag. Alla anställda är också medlemmar i vår Fritidsföreningen som bland annat ordnar motionsaktiviteter och andra fritids- och kulturverksamheter, du får bland annat rabatt på vissa evenemang på Vara konserthus.
I Vara kommun gör vi varandra bra och det är tillsammans med vår etiska kompass som vi når våra gemensamma mål!
Vill du veta mer om din framtida arbetsplats och Vara kommun kan du läsa mer på https://vara.se/
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss på Vara kommun? Gå in på www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter!
Om du av något skäl inte kan ansöka digitalt (på grund av exempelvis skyddade personuppgifter), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. I princip alla dokument som skickas in till kommunen blir allmän handling. Publiceringsdatum2025-12-19Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar Vara Kommun med Jefferson Wells. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rekryteringskonsult Camilla Rippe, camilla.rippe@jeffersonwells.se
, 0703-770138. Intervjuer kommer att ske löpande så vi ser fram emot ditt CV och personliga brev så snart som möjligt, dock senast 13 jan 2026.
Varm välkommen att skicka in din ansökan redan idag!
Utdrag ur belastningsregistret och ID-handling krävs innan anställning. Alla kontakter behandlas med sekretess.
