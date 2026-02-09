Fastighetschef till Vöfab
Vill du leda och utveckla Växjös kommunala fastigheter och skapa värde för både verksamheter och framtida generationer?
Vöfab söker nu en trygg, affärsmässig och utvecklingsorienterad fastighetschef till en nyckelroll i bolaget.
Om Vöfab
Vöfab äger och förvaltar lokaler såsom skolor, förskolor, kontor, slott samt kultur- och idrottsarenor i Växjö kommun. Fastighetsbeståndet består av byggnader i varierande ålder och standard, och under de senaste tio åren har bolaget utvecklats från att vara en renodlad fastighetsförvaltare till att även vara byggherre.
Genom våra kunniga och engagerade medarbetare skapar vi hållbara och funktionella miljöer där människor kan växa genom hela livet. Vöfab är en del av Växjö kommunkoncern och bidrar till att skapa en attraktiv, hållbar och långsiktigt välfungerande kommun.Publiceringsdatum2026-02-09Arbetsuppgifter
Som fastighetschef har du det övergripande ansvaret för att leda, utveckla och följa upp Vöfabs fastighetsförvaltning ur ett strategiskt, affärsmässigt och långsiktigt perspektiv. Du säkerställer en effektiv teknisk och ekonomisk förvaltning av bolagets fastighetsbestånd och arbetar aktivt för att utveckla verksamheten i linje med affärsplan och ägardirektiv. Tillsammans med dina direktrapporterande chefer bryter du ner övergripande mål till tydliga och mätbara verksamhetsmål, sätter aktiviteter och följer kontinuerligt upp resultat och nyckeltal.
I rollen ingår att omvärldsbevaka, analysera utveckling och initiera förbättringsåtgärder som stärker affärsmässighet, kvalitet och hållbarhet. Du driver verksamhetsutveckling med fokus på digitalisering och mer effektiva arbetssätt och metoder, med stöd av de system som finns inom bolaget. Du har ett nära samarbete med andra verksamheter inom Växjö kommunkoncern samt med externa aktörer, leverantörer och entreprenörer.
Fastighetschefen ansvarar även för att ta fram analyser och beslutsunderlag inför ledningsgrupps- och styrelsemöten. Du rapporterar till VD, ingår i bolagets ledningsgrupp och bidrar aktivt till helheten genom ett tydligt och tillitsbaserat ledarskap samt genom att vara en god och tydlig arbetsgivarrepresentant.
Låter detta som nästa steg för dig?
Varmt välkommen med din ansökan till Vöfab tillsammans skapar vi hållbara miljöer för framtiden.KvalifikationerKvalifikationer
För rollen krävs att du har:
* Dokumenterad erfarenhet av chefsuppdrag med personal- och budgetansvar
* Erfarenhet från fastighetsbranschen eller närliggande område
* Erfarenhet av att arbeta i både strategiska och operativa roller
* God förståelse för affärsmässiga och kundnära frågeställningar
* Akademisk examen inom fastighet, teknik och/eller ekonomi, eller annan utbildning i kombination med relevant arbetslivserfarenhet
Det är meriterande om du även har:
* Erfarenhet från offentlig verksamhet eller kommunalt bolag
* Vana av verksamhetsstyrning, uppföljning och arbete med nyckeltal
* Erfarenhet av förändringsledning och utvecklingsarbete
* Erfarenhet av digitalisering och utveckling av effektiva arbetssätt
* Erfarenhet av arbete nära styrelse eller ledningsgruppDina personliga egenskaper
Som person är du strukturerad, engagerad och lösningsorienterad med god förmåga att fatta beslut och prioritera i en komplex verksamhet. Du är trygg i ditt ledarskap och kommunicerar tydligt, med förmåga att skapa tillit och bygga långsiktiga relationer. Du har ett utvecklingsinriktat och affärsmässigt förhållningssätt, är handlingskraftig och trivs med att driva förändring. Samarbete är en självklar del av ditt arbetssätt och du bidrar aktivt till en god arbetskultur.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rece 5/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB
(org.nr 556087-6038) Arbetsplats
VöFAB Kontakt
VD
Niclas Ramström niclas.ramstrom@vofab.se 0470-52 80 25 Jobbnummer
