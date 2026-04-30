Fastighetschef till APL Strängnäs
2026-04-30
APL, Apotek Produktion & Laboratorier AB, har till uppgift att tillverka extemporeläkemedel som är ett individanpassat läkemedel för en enskild patient, i syfte att förbättra och rädda liv. Många beredningar görs till barn och till vuxna med olika typer av överkänslighet. APL är statligt ägt och en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel och är även en etablerad kontraktstillverkare inom Life science-industrin med resurser för utveckling, tillverkning och analys av läkemedel. APL:s ca 600 medarbetare är verksamma vid fem tillverkningsenheter i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå och Strängnäs.
Tjänsten
Som Fastighetschef har du ett övergripande ansvar för fastighet, media, tekniska system och markområde vid APL Strängnäs. Rollen är både strategisk och operativ och är av stor betydelse för att säkerställa en säker, tillgänglig och GMP-anpassad produktionsmiljö.
Du leder och ansvarar för service, underhåll, installationer och ombyggnationer av fastighet och media, i nära samarbete med produktion, teknik, kvalitet och externa leverantörer. Rollen omfattar även investeringsprojekt, säkerhetsarbete samt budget- och kostnadsuppföljning inom ansvarsområdet.
• Leda och samordna det dagliga arbetet inom fastighet, media och markområde
• Säkerställa drift, underhåll och kalibrering av media- och fastighetsutrustning enligt fastställda rutiner och scheman
• Ansvara för säkerhetsarbete avseende tillträde, brand, kris- och driftsäkerhet (inkl. SBA)
• Leda och ansvara för tilldelade investerings- och förbättringsprojekt
• Samverka med produktion och andra funktioner vid planering av resurser, underhåll och ombyggnationer
• Ansvara för utbildning inom fastighetsskötsel och tekniska system
• Anlita och samordna externa konsulter och entreprenörer
• Medverka i framtagning av budget, investeringar samt löpande kostnadsuppföljning
• Ansvara för beställningar, rekvirering av material och tjänster samt fakturaattest inom tilldelad attesträtt
Vi söker dig som:
• Flera års erfarenhet av arbete inom fastighet, media, underhåll eller anläggning i reglerad industri
• Dokumenterad erfarenhet av tekniska system, gärna inom läkemedel, livsmedel eller annan GMP-/processindustri
• Erfarenhet av investeringsprojekt och samordning av externa leverantörer
• God kunskap om arbetsmiljö, brandskydd och teknisk säkerhet
• Mycket god förmåga att kommunicera på svenska och engelska, i tal och skrift
Du är strukturerad, lösningsorienterad och har förmåga att ta ett helhetsansvar. Du trivs med att arbeta både strategiskt och operativt och har lätt för att samarbeta med många olika funktioner. Du är trygg i ditt ledarskap, prestigelös och van att driva frågor framåt i en verksamhet med höga krav på kvalitet och säkerhet.
Hos oss får du APL kännetecknas av en öppen och dynamisk atmosfär med korta beslutsvägar. För att du ska trivas behöver våra värderingar affärsmässig, lyhörd, lösningsorienterad och ansvarstagande passa in på dig.
Alla medarbetare har en individuell utvecklingsplan och tydliga mål som kontinuerligt följs upp. Detta ger var och en möjligheten att påverka sin egen situation och bidra till vår gemensamma utveckling och vi uppmuntrar aktivt till intern rörlighet.
Du får tillgång till våra förmåner och erbjudanden, t ex friskvårdsbidrag och subventionerad lunch hos två av våra närliggande restauranger. På arbetsplatsen finns möjlighet till massage och olika former av trivselaktiviteter. Vi har kollektivavtal med IF Metall (BlueCollar) samt med Unionen, Sveriges Ingenjörer, Naturvetarna och Ledarna (White Collar) och därtill hörande förmåner, exempelvis tjänstepension, försäkringar, flextid, arbetstidsförkortning och inarbetning av klämdagar.
I den mån tjänsten tillåter finns möjlighet till delvis arbete på distans.
Ansökan: Sista ansökningsdag är den 19 maj 2026. Ansökan görs via länken i annonsen, vi tar inte emot ansökningar via e-mail. Vi arbetar med löpande urvalsprocess och tjänsten kan komma tillsättas innan sista ansökningsdagen. Tillträde enligt överenskommelse.
För information: Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Erika Jarméus via e-post: erika.jarmeus@apl.se
Övrigt: Innan ev. anställning kommer du att få göra en alkohol-/drogtest samt kommer vi att göra en bakgrundskontroll på dig via Bakgrundskollen.se.
Välkommen att dela en spännande framtid med oss på APL!
