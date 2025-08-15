Fastighetsansvarig Jordbro
Gudruns AB / Fastighetsskötarjobb / Haninge Visa alla fastighetsskötarjobb i Haninge
2025-08-15
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gudruns AB i Haninge
, Stockholm
, Gävle
eller i hela Sverige
Fastighetsansvarig Jordbro
Vill du ta nästa steg i din karriär? Vi söker en Fastighetsansvarig som vill ta helhetsansvar för drift, underhåll och utveckling av vår fastighet och tillhörande markområden och utomhusytor i Jordbro. Gudruns AB är en del av Ögrengruppen - en familjeägd verksamhet som kombinerar tradition och innovation. Vi levererar svenska kött- och charkprodukter av högsta kvalitet med minimal miljöpåverkan.
Vad du kommer att göra hos oss:
Som Fastighetsansvarig har du en nyckelroll i att säkerställa att vår fastighet fungerar optimalt och stödjer vår produktion.
Du ansvarar för tillsyn, underhåll och utveckling av fastighet, markområden och utomhusytor.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Löpande tillsyn och skötsel av fastigheten och dess utemiljö.
Ansvar för tekniska system som ventilation, kyla, vatten och el.
Brandskydd, hygienrutiner och arbetsmiljö kopplat till fastigheten.
Planering och genomförande av reparationer och underhåll.
Kontakt med och samordning av entreprenörer och leverantörer.
Dokumentation och uppföljning av service och besiktningar.
Delta i utvecklingsprojekt relaterade till fastighet och produktion.
Vad vi söker hos dig:
Vi söker en ansvarsfull, strukturerad och självgående person som trivs med att arbeta i en varierad och utvecklande miljö.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Erfarenhet av fastighetsförvaltning, gärna inom livsmedelsproduktion eller industri.
Tekniskt kunnande inom el, VVS, ventilation.
God förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ.
B-körkort och möjlighet att enkelt ta dig till arbetsplatsen i Jordbro.
Meriterande är:
Utbildning inom fastighetsskötsel eller tekniska områden.
Erfarenhet av planering och dokumentation av underhållsarbete.
Vill du veta mer och söka!
Hos Gudruns AB får du möjligheten att utvecklas tekniskt och personligt i en omväxlande miljö.
Här blir du en del av ett team som strävar efter att leverera produkter av högsta kvalitet - från hage till mage.
Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team. Ansök redan idag!
Urval och intervjuer sker löpande, varför vi gärna vill ha din ansökan så snart som möjligt via mail: lotta.modin.jakobsson@gudruns.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
E-post: lotta.modin.jakobsson@gudruns.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gudruns AB
(org.nr 556660-4624)
Rörvägen 12 (visa karta
)
136 50 JORDBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9461180