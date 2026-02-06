Fastighetsadministratör
2026-02-06
Välkommen till Simrishamns kommun! Kommunen där omgivningarna skapar guldkant i vardagen. Här blir du en del av något stort. Med ditt bemötande och engagemang spelar du en huvudroll i att göra vardagen bättre för våra kommunmedborgare. Närheten och litenheten är vår styrka, den skapar en familjär stämning, ger våra uppdrag bredd och dig goda möjligheter att utvecklas. Vi strävar efter att arbeta med tillit i organisationens alla led och ett meningsfullt och hållbart arbetsliv. Här bli du en del av något stort, men aldrig en i mängden.Publiceringsdatum2026-02-06Arbetsuppgifter
Samhällsbyggnadsförvaltningens fastighetsenhet har påbörjat ett arbete med att sälja flera av kommunens fastigheter. Det är till detta arbete vi söker dig. Arbetsuppgifter som kan förekomma är allt ifrån att beställa städning, tillhandahålla nycklar, kontakt med mäklaren, hålla ihop arbetet med detaljplaneändringar, tekniska anslutningar mm som krävs för att kunna sälja. Även kontakt med befintliga hyresgäster kommer att förekomma.
Som dina närmsta kollegor på fastighetsenheten kommer du ha projektledare, installationssakkunniga, fastighetstekniker mm men du kommer periodvis också jobba nära mäklare, kollegor på andra enheter och förvaltningar. Utöver detta kommer du ha kontakt med politiker, köpare med flera så det är viktigt att du är bekväm med såväl skriftlig som muntlig kommunikation.
Utöver arbetet med försäljning kan andra arbetsuppgifter av administrativ art kopplat till fastighetsfrågor förekomma i perioder.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en passande högskoleexamen alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet. Vi ser helst att du arbetet med fastighetsfrågor tidigare men även nyutexaminerade kan vara av intresse.
Du är driven, van att arbeta självständigt och att ta ansvar hela vägen. Du har en god administrativ förmåga och är tycker om att ha kontakt med olika personer.
God datorvana och förmåga uttrycka dig väl i tal och skrift är en förutsättning. Det samman gäller minst b-körkort.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser gärna att du har lätt att skapa nya kontakter, är driven och kan arbeta självständigt och ta egna initiativ.
För att möta morgondagens utmaningar eftersträvar Simrishamns kommun mångfald och välkomnar sökanden med olika bakgrund.
Löpande urval tillämpas och vi förbehåller oss rätten att avsluta rekryteringen när vi funnit rätt kandidat, välkommen med din ansökan redan idag!
Här kan du läsa mer om att arbeta i Simrishamns kommun: https://www.simrishamn.se/om-kommunen/karriar-i-simrishamn
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Enhetschef fastighet
Maria Florén maria.floren@simrishamn.se 0414-81 90 00 Jobbnummer
9726673