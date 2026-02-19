Fartygsinspektör med placering Göteborg
Transportstyrelsen / Säkerhetsjobb / Göteborg Visa alla säkerhetsjobb i Göteborg
2026-02-19
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Transportstyrelsen i Göteborg
, Mariestad
, Karlstad
, Askersund
, Kristianstad
eller i hela Sverige
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön.
Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen - både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.
Om jobbet
För dig som drivs av ett arbete med flera kontaktytor och har erfarenhet till sjöss ges nu möjligheten att arbeta som Fartygsinspektör på sektionen för sjöfartstillsyn hos oss på Transportstyrelsen. I rollen kommer du utöva tillsyn genom besiktningar och inspektioner, likväl som operativa kontroller över fartyg och hamnar. Utöver detta utövar du också tillsyn av säkerheten, miljön och arbetsmiljön på fartyg och rederier.
Arbetet som Fartygsinspektör är mycket utåtriktat och medför omfattande kontakter med sjöfarts- och varvsnäringen, samt angränsande verksamhetsgrenar såväl i Sverige som utomlands. Detta innebär att du kommer få resa både inom och utom landet. I arbetet ingår beredskapstjänstgöring.
Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.https://www.transportstyrelsen.se/sv/om-transportstyrelsen/jobba-hos-oss/
Du kommer att
- besikta och inspektera svenska och utländska fartyg
- granska ritningar och teknisk dokumentation
- utföra nybyggnads/ombyggnads och inflaggningsbesiktningar
- utföra hamnstats- och värdstatskontroller
- ha beredskapstjänst med utryckning för incidenter och olyckor.
Du måste ha
- examen för sjökapten eller sjöingenjör med senior erfarenhet till sjöss som certifierat fartygsbefäl med behörighet enligt STCW II/2 eller III/2; utan begränsningar av operationsområde alternativt examen som civilingenjör i skeppsbyggnadsteknik med flerårig erfarenhet av fartygskonstruktion och varvsindustri.
- god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift både på svenska och engelska
- b- körkort.
Det är meriterande om du också har
- erfarenhet från tekniskt inspektionsarbete på fartyg vid varv/ombyggnation/nybyggnation
- erfarenhet från arbete på klassningssällskap eller varvsindustri
- erfarenhet från ärendehantering/sak-handläggning inom myndighet.
Vi vill att du
- är självgående, dvs du tar ansvar för din uppgift. Strukturerar själv sitt angreppssätt och driver sin process vidare
- har god samarbetsförmåga, dvs du arbetar bra med andra. Relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt
- har gott omdöme, dvs du gör korrekta avvägningar och prioriteringar. Väger samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden och visar omdöme vid uttalande, agerande och beslut
- är strukturerad, dvs du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar
- har specialistkunskap, dvs du förstår de fackmässiga aspekterna av arbetet särskilt bra. Underhåller kontinuerligt sin specialistkunskap. Är en kunskapsresurs för andra.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Göteborg. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vid frågor är du välkommen att kontakta tf. sektionschef Johan Borre mailto:johan.borre@transportstyrelsen.se
.
ST, Mats Anderzén och Saco, Carola Sander nås via vår växel på 0771-503 503.
Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.
Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ett komplett CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2026-1447.
Vi behöver din ansökan senast den 6 april 2026.
Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka in din ansökan per post, kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga. I dina ansökningshandlingar behöver du beskriva på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten uppvisas.
Välkommen att bli vår nya kollega!
Kort om Transportstyrelsen
Antal anställda:
Ca 2000.
Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.
Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.
Huvudkontoret ligger i Norrköping.https://www.transportstyrelsen.se/
Kort om avdelning Sjö- och luftfart
Avdelning Sjö- och luftfart bidrar till ett konkurrenskraftigt, miljöanpassat och säkert transportsystem. Det gör vi genom att hålla register, utforma regler, pröva och ge tillstånd samt utöva tillsyn. Vi verkar också i många sammanhang på den internationella arenan.
Vi finns i Norrköping, Göteborg, Malmö och Stockholm och har cirka 300 medarbetare som är organiserade i sex enheter och en stabsenhet. Ersättning
Individuell lön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TSG 2026-1447". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Transportstyrelsen
(org.nr 202100-6099) Jobbnummer
9751125