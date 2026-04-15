Fartfylld konstnär med MS på Södermalm söker tim. vikarie.
Brukaren är en intellektuellt begåvad, aktiv och kulturintresserad kvinna som bor i centrala Stockholm. Hon använder elrullstol, som hon manövrerar själv, men behöver stöd vid förflyttningar (hjälpmedel finns) samt handräckning i praktiska moment i vardagen.
Hon planerar och styr sitt liv själv, och som assistent fungerar du främst som hennes armar och ben. Hon kan föra sin egen talan, men blir snabbt trött av att behöva ge detaljerade instruktioner. Vid vissa tillfällen kommunicerar hon på engelska, vilket innebär att du behöver ha goda kunskaper i språket.
Det är därför mycket uppskattat om du är observant, har lätt för att lära dig rutiner och kan arbeta självständigt.
Brukaren arbetar dagligen i sin ateljé och har ett aktivt liv med olika aktiviteter. Det är därför mycket viktigt att du har körkort och känner dig trygg med att köra bil i stadstrafik, då du regelbundet kommer att köra brukarens bil (automat) till och från aktiviteter.
Arbetstiderna är varierande:
Vardagar kl. 8-16 eller 16-19 (Ibland 16-20)
Helg kl. 8:30-16
Vid trivsel finns möjlighet till fasta tider
Brukaren vistas även periodvis på sitt landställe på Kungshatt, främst under sommaren. Resor dit sker med SL-båt, och arbetspassen anpassas efter båttider.
Vi söker dig som:
Talar flytande svenska i tal och skrift
Talar flytande engelska
Är lugn, varm och trygg i ditt bemötande
Är lyhörd och kan läsa av när du ska vara i bakgrunden eller mer aktiv
Är van att arbeta självgående och sätta gränser på ett respektfullt sätt
Har hög arbetsmoral, är flexibel och anpassningsbar
Är fysiskt stark
Har körkort (B) och god körvana i stadstrafik - detta är ett absolut krav
Vi på Fri Assistans administrerar personlig assistans för assistansberättigade i Stockholms län. Vi är måna om att erbjuda hög service till både kunder och anställda eftersom vi vet att bra personliga assistenter är en förutsättning för bra personlig assistans. Därför vill vi vara en riktigt bra arbetsgivare och arbeta för goda relationer med varje medarbetare.
Vi är anslutna till Fremia och följer deras kollektivavtal, det ger dig som anställd trygga och tydliga anställningsvillkor. Utöver det erbjuder vi friskvårdsbidrag, smidig tidrapportering, tillgänglighet dygnet runt samt fortbildning i rollen som personlig assistent. Vi vill att du ska trivas och stanna länge hos oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Västgötagränd 5
118 28 STOCKHOLM
För detta jobb krävs körkort.
Fri Assistans Sthlm AB
