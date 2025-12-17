Familjehemssekreterare
2025-12-17
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?

Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.Publiceringsdatum2025-12-17
Medborgarförvaltningen i Värnamo består av 6 sektioner, där familjehem ingår i sektionen familjerätt och familjehem.
Sektionen leds av en enhetschef och består av 20 medarbetare, fördelade på familjehemsgruppen och familjerätten GGVV (Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo) samt en "intern konsult". I familjehemsgruppen arbetar det 10 socialsekreterare fördelat mellan 5 barnuppföljare och 4 familjehemssekreterare och en tjänst som är kombinerad barnuppföljare och familjehemssekreterare. Familjehemsgruppen leds av en gruppledare.Dina arbetsuppgifter
Till familjehemsgruppen söker vi nu en vikarierande familjehemssekreterare. Familjehemssekreterarna ansvarar för att utreda familjehem och jourhem, rekrytera och utreda kontaktpersoner och kontaktfamiljer, matcha uppdragstagare och handleda familjehemmen. Du ansvarar också för de ekonomiska frågorna för familjehemmet. Arbetet som familjehemssekreterare innebär att ha regelbunden kontakt med de familjehem du ansvarar för. Genom besök, digitala möten och telefonsamtal arbetar du med att ge dem handledning och stöd så de kan klara sitt uppdrag och ge barnet det bästa under placeringen. Du arbetar tillsammans med barnuppföljaren där ni gemensamt planerar för vad som behöver hända. Vi utreder familjehem enligt "En varaktig relation". Du behöver vara flexibel gällande arbetstider då arbetet innebär en del resor.
I arbetsgruppen ingår också barnuppföljare som ansvarar för uppföljningsarbetet med de placerade barnen och kontakten med deras föräldrar och nätverket.
Alla medarbetare inom Medborgarförvaltningen är utbildade i Signs of Safety. Det innebär att vi jobbar med att barn, familjer och deras nätverk ska vara delaktiga i hur problem kan lösas. Genom Signs of safeyts förhållningssätt och olika verktyg kan vi skapa bättre förutsättningar för hållbara lösningar för dem vi möter.
I arbetet ingår löpande dokumentation. Medborgarförvaltningen arbetar i verksamhetssystemet Combine.
Du välkomnas till en arbetsgrupp med kollegor som har mångårig erfarenhet, stort hjärta för målgruppen, jobbar lösningsfokuserat och som är duktiga på att samarbeta både internt och externt.
Arbetsgivaren erbjuder extern handledning, utarbetat introduktionsprogram, utbildning i Signs of safety, löpande kompetensutveckling samt friskvårdsbidrag.Kvalifikationer
Vi söker dig med socionomexamen eller likvärdig utbildning som arbetsgivaren anser är likvärdig med socionomexamen. Du bör ha erfarenhet av socialtjänstens myndighetsutövning, gärna riktat till barn/ ungdomar. Du har god kännedom om socialtjänstens uppdrag och aktuell lagstiftning. Du skall ha goda kunskaper i det svenska språket såväl i tal och skrift, god dator- och dokumentations/utredningsvana. Det är en fördel om du har erfarenhet av familjehemsarbete. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet i form av samarbetsförmåga, engagemang, ordning och reda samt intresse av att utveckla verksamheten.
Eftersom du kommer att arbeta med barn och unga, vill vi att du lämnar utdrag ur belastningsregistret före anställning. Blankett för att söka utdrag ur belastningsregister hittar du på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/. Anställningsvillkor
Tjänsten är ett vikariat med tillträde enligt överenskommelse. Vikariatet stäcker sig till augusti 2027.
Urval och intervjuer sker löpande.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Medborgarförvaltningen. Vår förvaltning ansvarar för frågor inom individ- och familjeomsorg, integration, fritidsverksamhet och arbetsmarknadsåtgärder. Vi arbetar med förebyggande insatser, utredning barn och unga, familjerätt och familjehem, tidiga insatser för barn och unga, vuxenstöd, ekonomiskt bistånd samt administration och service. Läs mer om oss på: https://kommun.varnamo.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/medborgarforvaltningen.html
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: http://www.varnamo.se/ Ersättning
Fast arvode Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
