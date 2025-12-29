Familjebehandlare IHF
Härnösands Kommun / Socialsekreterarjobb / Härnösand
2025-12-29
Om tjänsten
Individ- och familjeomsorgen söker familjebehandlare till vårt familjebehandlingsteam. Vill du vara med och utveckla framtidens socialtjänst? Vårt familjebehandlingsteam arbetar enligt metoden Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling (IHF) för att undvika placeringar på HVB och i familjehem. IHF är en manualbaserad och effektutvärderad metod som vänder sig till familjer med komplexa problem, med målet att barnet eller ungdomen ska kunna bo kvar hemma. Har du möjlighet att arbeta på flexibla tider, inklusive kvällar och helger vid behov? Vill du vara med och bidra till att fler barn och föräldrar når uppställda mål och kan leva tillsammans på ett för alla positivt sätt? Kom och jobba med oss!
Du kommer ingå i ett team på tre personer: ungdomsbehandlare, familjebehandlare och samordnare, där rollerna roteras. Du arbetar tillsammans med föräldrar och barn utifrån uppställda mål. Familjebehandlingsteamet arbetar intensivt med ett fåtal familjer, där ni arbetar manualbaserat efter utbildning och handledning i IHF. Ni journalför och dokumenterar kartläggningar, skattningar och uppföljningar, samt skapar en dokumenterad genomförandeplan för varje enskild familj. Publiceringsdatum2025-12-29Kvalifikationer
• Socionomexamen eller annan högskole- universitetsexamen som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Erfarenhet av barns utveckling
• Behärskar svenska väl i tal och skrift
• Körkort B
Meriterande
• Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning mot system och familj
• Utbildning och/eller erfarenhet av metoden Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling (IHF)
• Erfarenhet av socialtjänst, särskilt inom barn- och familj eller samspelsorienterade metoder
Vi söker dig som har god empatisk förmåga och ett professionellt bemötande i mötet med andra. Du är flexibel, lösningsorienterad och har lätt för att anpassa dig till förändrade situationer. Samarbete är en självklar del av ditt arbetssätt och du bidrar aktivt till en positiv arbetsmiljö. Du är kommunikativ, tydlig och trygg i din roll, med förmåga att förmedla information på ett strukturerat och respektfullt sätt.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Övrig information
Omfattning: Tillsvidare. Heltidsanställning.
Lön: Individuell lönesättning
Startdatum: Enligt överenskommelse. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande så vänta inte med din ansökan.
För att bli aktuell för anställning krävs det att du vid intervjutillfället:
- Visar giltig ID-handling.
- Vid behov uppvisar en kopia av ditt betyg/examensbevis.
- Har rätt att arbeta i Sverige och kan uppvisa giltigt arbetstillstånd.
- Vid behov uppvisar giltigt körkortstillstånd.
- Vid behov uppvisar giltig yrkeslegitimation.
Vid vissa tillsättningar sker säkerhetsprövning.
Om du bli aktuell för en sådan tjänst krävs det att du:
- Genomgår och godkänns vid en säkerhetsprövning
Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härnösands kommun
(org.nr 212000-2403), http://www.harnosand.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Härnösands Kommun Kontakt
T.f Enhetschef
Jennie Höglund jennie.hoglund@harnosand.se 0611-34 82 05 Jobbnummer
9665527