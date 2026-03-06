Familjebehandlare
Varmt välkommen till Forshaga kommun!
Vi är cirka 1100 medarbetare vars gemensamma uppdrag är att skapa en bra plats att bo, leva och verka. I vår vision "Forshaga kommun 2040 - varmt välkommen" står principerna bakom mänskliga rättigheter i centrum. Här ska alla känna sig välkomna, trygga och inkluderade. Tillsammans gör vi skillnad för våra invånare - varje dag!
Forshaga kommun är en del av Karlstadsregionen i södra Värmland, vackert beläget längs Klarälven. Här bor runt 11 500 invånare med närhet till natur, fritidsaktiviteter, service och kultur. Hos oss har du möjlighet att leva ett tryggt liv rikt på upplevelser i ditt eget tempo. Tillsammans skapar vi en plats med hjärtat på rätta stället att komma hem till!
Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där du som medarbetare trivs och känner stolthet, engagemang och delaktighet. Vi vill erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och anställningsvillkor så att du vill stanna kvar och utvecklas tillsammans med oss. Som anställd hos oss har du tillgång till en rad olika förmåner för bland annat hälsa, friskvård och ledigheter.
Förvaltningens uppdrag är att erbjuda vuxna vägledning och utbildning i det livslånga lärandet. Inom förvaltningen finns också vägledning och stöd till vuxnas individutveckling mot en egen försörjning. Förvaltningen ansvarar för integration och samordnar även arbetsmarknadspolitiska åtgärder.Publiceringsdatum2026-03-06Beskrivning
Öppenvården är en del av Individ och familjeomsorgen, IFO, består av Familjestöd som arbetar med stödsamtal, vägledning och behandlingsarbete, och beroendemottagningen Trappan som arbetar med behandling och stöd vid skadligt bruk och beroende.
Målgruppen är individer och familjer som får insatser beviljade från socialtjänsten. I arbetet ingår ingen myndighetsutövning men dokumentation krävs i enlighet med gällande föreskrifter för socialt arbete.
Arbetsuppgifterna är varierande och behoven hos dem som söker oss skiljer sig mycket åt. Detta kräver stor flexibilitet hos oss som behandlande verksamhet. Arbetsuppgifterna utförs både självständigt och tillsammans med kollegorna inom gruppen. Arbetet sker såväl på vårt kontor som i individens eller familjernas hemmiljö. Tjänsten riktar sig främst till familjestöd men vi är en och samma öppenvård, och uppdrag i samverkan med beroendemottagningen förekommer också.
I rollen som familjebehandlare kommer du att ingå i öppenvården som består av familjebehandlare, beroendeterapeuter och behandlingsassistenter som arbetar med biståndsbedömda insatser samt kurator och familjepedagog som arbetar med förebyggande socialt arbete i samverkan med familjecentrum och ungdomsmottagning.
Som familjebehandlare ingår behandlande kurativa samtal med klienter och arbete i nära samverkan med behandlare och socialsekreterare för att uppnå de mål som nämnden satt i den enskildes ärende. Det är vanligt att samarbeta även med andra aktörer så som skola, BUP m.fl. för att stötta den enskilde i aktuell livssituation. Det finns en ärendehandledare knuten till öppenvården som stöttar i det dagliga arbetet, och som medarbetare hos oss erbjuds du tillgång till extern handledning.Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att arbeta med psykosocialt behandlingsarbete. Du kommer i samverkan med kollegor och klienter upprätta genomförandeplaner och arbeta utifrån desamma för att uppnå de mål som är uppsatta. Du kommer att arbeta med familjerna i olika konstellationer och på olika platser så som hemmet, skola och i våra lokaler. Du har fokus på barnets perspektiv och barnets bästa. Arbetet på familjestöd ska präglas av en genomförandeplan enligt BBIC med tydliga och realistiska mål. I arbetet ingår även nätverksarbete och samverkansarbete med andra aktörer och vårdgivare i de aktuella familjernas liv.
Forshaga kommun arbetar med familjeorienterat arbetssätt som innebär att vi samverkar kring hela familjen om de har insatser som riktar sig till både barn och vuxen inom samma familj varför samverkan mellan öppenvårdens, och IFO:s, olika delar är av stor vikt.
Öppenvården utformar genomförandet utifrån uppdrag från socialtjänsten och kan innehålla olika delar så som t.ex. familjebehandling, stöd i vardagsrutiner, beroendebehandling och drogtester. Kvalifikationer
För att arbeta som familjebehandlare ser vi att du har socionomutbildning eller motsvarande högskoleutbildning som arbetsgivaren anser relevant, samt erfarenhet av socialt arbete med familjer.
Övergripande kunskap om socialtjänstlagen och dokumentation är också krav.
B-körkort är ett krav.
Meriterande om du har erfarenhet av familjebehandling och arbete med skadligt bruk och beroende. Metoder och förhållningssätt vi använder är bl a Signs of Safety, miljöterapi, MI, BIFF, Fredat rum och Hanna och Theo, ICDP, ÅP samt samspelsobservationer.
Meriterande är också om du har relevant erfarenhet från socialtjänstens myndighetsutövning.
Eftersom du kommer att arbeta med barn och unga, vill vi att du lämnar utdrag ur belastningsregistret före anställning. Blankett för att söka utdrag ur belastningsregister hittar du på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse
Rekrytering kan komma att ske under ansökningstiden, så vänta inte med din ansökan!
Välkommen med din ansökan! Vi vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg på vår hemsida. Information om hur vi hanterar dina personuppgifter finner du https://www.forshaga.se/GDPR
Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Vi undanber oss samtal från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Ersättning
Månadslön, vi tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
