Fältsäljare i Göteborg
Mh Enterprises AB / Säljarjobb / Göteborg
2026-02-25
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mh Enterprises AB i Göteborg
, Jönköping
, Haninge
, Helsingborg
, Karlstad
eller i hela Sverige
Letar du efter en möjlighet att utveckla din försäljningskarriär och samtidigt representera några av Sveriges mest välkända varumärken?
Hos MH Enterprises får du chansen! Vi söker nu två engagerade personer som vill utvecklas, växa i sin roll och vara en del av ett team där arbetsglädje och resultat går hand i hand.
Rollen:
I denna tjänst arbetar du med fältförsäljning där du möter kunder och presenterar våra kunders erbjudanden på ett professionellt och inspirerande sätt. Du blir en viktig del av vårt ansikte utåt och får alla verktyg du behöver för att lyckas.
Ingår i tjänsten:
• En attraktiv ersättningsmodell med mycket goda möjligheter att påverka din egen lön.
• Tävlingar och belöningar där du kan vinna allt från resor till teknikprylar och andra förmåner.
• Snabb utveckling för dig som vill ta nästa steg i karriären.
• Grundlig utbildning samt löpande stöd och coaching inom både försäljning och personlig utveckling.
• En arbetsmiljö med högt tempo, positiv energi och stark gemenskap.
Vi söker dig som är:
• Social, målmedveten och gillar att skapa kontakt med nya människor.
• En person som motiveras av att nå resultat.
• Någon som vill utvecklas och bygga sin kompetens inom försäljning.
• Flytande kommunikation på svenska.
• Tidigare erfarenhet är en stor merit men inget krav - vi lär dig allt du behöver för att bli en trygg och framgångsrik säljare!
Tjänsten är en heltidstjänst och arbetsorten är Göteborg. Du utgår från vårt kontor i Göteborg.
MH Enterprises är ett växande företag med cirka 90 anställda. Vi samarbetar med några av de mest etablerade aktörerna på marknaden och lägger stor vikt vid kvalitet, service och en företagskultur som präglas av engagemang och innovation.
Redo att ta nästa steg?
Skicka in din ansökan så snart som möjligt - urval och intervjuer sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
Detta är ett heltidsjobb.
Mh Enterprises AB (org.nr 559411-3275)
