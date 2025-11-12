Fältsäljare
Snellman Sverige AB, Familjen Snellman / Säljarjobb / Nacka Visa alla säljarjobb i Nacka
2025-11-12
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Snellman Sverige AB, Familjen Snellman i Nacka
En fältsäljare (Stockholm, Göteborg och Norrlandskusten) till Snellman Sverige AB (Familjen Snellman)
Snellman Sverige AB är en del av Snellman koncernen, ett av Finlands mest välkända och omtyckta familjeägda livsmedelsföretag verksam inom kött, chark, färdigmat och djurfoder med 2000 anställda och omsättning på 5 miljarder kronor. Koncernen inkluderar 10 bolag i Norden.
I Sverige växer vi snabbt under varumärket Familjen Snellman. Våra produkter finns redan i stora delar av landet - med fokus på Stockholm, Göteborg och Norrlandskusten - och allt fler konsumenter har upptäckt vårt varumärke. Vi är stolta över vår tradition av att tillverka kött- och charkprodukter med genuin smak, utan onödiga tillsatser.
Nu söker vi en engagerad Fältsäljare som vill vara en del av vår tillväxtresa och bidra till att ännu fler svenskar får uppleva den äkta smaken av Familjen Snellman.
Våra värderingar
Hos Familjen Snellman bygger allt på respekt - för människor, för råvaran och för hantverket. Vi värnar om kvalitet i varje led, är öppna och ärliga i allt vi gör och tror på ansvarstagande, samarbete och hållbarhet.Publiceringsdatum2025-11-12Dina arbetsuppgifter
Som Fältsäljare hos Familjen Snellman Sverige AB ansvarar du för försäljningsarbetet till utvalda kunder i Sverige (Stockholm, Göteborg och Norrlandskusten). Du arbetar tätt tillsammans med teamet i Sverige och i nära samarbete med våra kollegor i Finland - ett sammansvetsat team där erfarenhet, kunskap och engagemang delas över landsgränserna.
Rollen ger stort utrymme för eget ansvar, frihet och möjlighet att påverka. Du blir en nyckelperson i vårt svenska försäljningsteam och en viktig representant för varumärket Familjen Snellman ute hos våra kunder.
I din roll som Fältsäljare har du direkt kontakt med inköpsansvariga på butikerna inom främst dagligvaruhandeln. Ett gott långsiktigt samarbete finns med butikerna och vi arbetar i nära samverkan för att driva vår gemensamma affär framåt.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Ansvarar för försäljning och utveckling av Familjen Snellmans kött- och charkprodukter hos egna kunder.
Bygga och utveckla långsiktiga relationer med butiker, och andra samarbetspartners.
Driva distribution, aktivering och synlighet i butik med fokus på tillväxt.
Planera och genomföra kundaktiviteter som t.ex. provsmakningar, kampanjer eller event.
Ansvar för att löpande upprätthålla företagets CRM-system med korrekt information/ rapportering inom ditt område.
Samarbeta aktivt med kollegor i Sverige och Finland för att utveckla marknaden och skapa gemensam framgång.
Personlig profil:
Har flera års erfarenhet av försäljning mot dagligvaruhandeln eller HoReCa gärna med färskvaror eller charkprodukter.
Tycker om att arbeta självständigt men uppskattar också lagarbete och gemenskap.
Brinner för försäljning och har en naturlig förmåga att bygga förtroende och skapa långsiktiga relationer.
Är nyfiken, engagerad och trivs med att arbeta i en miljö där kvalitet och genuina värderingar står i centrum.
Har god struktur och gillar att se resultat av ditt arbete.
Har B-körkort och trivs med att resa i tjänsten.
Din drivkraft är skapa kundnytta och framgång både för egna företaget och kunden.
Du är social och tycker om människor och har lätt för att skapa långsiktiga relationer.
Medarbetar-egenskaper:
Visa respekt för andra människor, värderingar som vilar på Snellmankoncernens värdegrund och ett etiskt moraliskt förhållningssätt.
Öppen, ärlig och kundorienterad
Vilja att ta ansvar för din egen utveckling.
Samarbetsförmåga.Kvalifikationer
Erfarenhet från att arbeta i en professionell säljkår som jobbar mot dagligvaruhandeln eller HoReCA.
Arbete i butik är meriterande.
Arbete mot delidisk är meriterande
Arbete med färskvaror är meriterande
Vi erbjuder:
En möjlighet att arbeta med ett starkt, växande och familjeägt varumärke med stolta rötter och genuina värderingar.
En central roll i Familjen Snellmans svenska säljteam med stort inflytande på vår fortsatta tillväxt.
Ett varmt och engagerat arbetsklimat med nära samarbete mellan Sverige och Finland.
Möjlighet att utvecklas i ett stabilt, expansivt och långsiktigt företag.
Information och ansökan:
Placering: Distrikt inom Stockholm, Göteborg, Norrlandskusten
Rapporterar till: VD
Anställningsform: Heltid, tillsvidare
Vill du bli en del av familjen?
Skicka in din ansökan redan idag och hjälp oss sprida Snellmans goda smak till ännu fler svenska hem.
Tjänsten är heltid med start efter överenskommelse. Provanställning 6 månader tillämpas. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta VD Roland Snellman +358447966365
Ansökan med personligt brev, löneönskemål och CV skickar du via följande länk. https://ats.talentadore.com/apply/faltforsaljare-till-snellman-sverige-ab/ZLnW4w
Sista ansökningsdag är 14/12 2025 Övrig information
Företaget har kollektivavtal. Högre kvalitetscertifiering enligt FSSC 22000.
Huvudkontoret i Saltsjö-Boo, Stockholm.
Lön och förmåner:
Förmånsbil, telefon, dator, padda
Fast lön samt bonusmöjlighet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Snellman Sverige AB
(org.nr 556629-9763)
Svarvarvägen 4 B (visa karta
)
132 26 SALTSJÖ-BOO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Snellman Sverige AB, Familjen Snellman Jobbnummer
9601590