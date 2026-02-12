Fältkurator
2026-02-12
Fält och preventionsenheten tillhör omsorgs- och socialförvaltningen, som är en av våra sex förvaltningar i Lidingö stad. Här arbetar cirka 800 engagerade medarbetare med att stötta Lidingöbor genom livets alla skeden. Vi finns till för att skapa trygghet och möjligheter - oavsett om det gäller äldreomsorg, socialpsykiatri, stöd till personer med funktionsnedsättning eller individ- och familjeomsorg. Med erfarenhet, samarbete och nyfikenhet möter vi varje individ utifrån deras behov och skapar trygghet och möjligheter, både idag och för framtiden.
Välkommen till Lidingö stad - en citynära, grönskande ö endast 15 minuter från centrala Stockholm. Med kunskap och samarbete bygger vi broar som leder till nya möjligheter, både för livet som pågår och för det som väntar. Hos oss finns många möjligheter att utveckla dina styrkor - eller upptäcka helt nya. Med hjärtat i verksamheten, blicken mot framtiden och nyfikenheten som vägvisare gör vi tillsammans livet och arbetslivet på Lidingö lite bättre varje dag. Välkommen att bli en del av Lidingö stad - bron till framtiden.Publiceringsdatum2026-02-12Arbetsuppgifter
Som fältkurator är du en viktig del av stadens förebyggande arbete med barn, ungdomar och föräldrar. Enheten samordnar och utvecklar stadens främjande och förebyggande arbete, inom ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar) och icke biståndsbedömt föräldrastöd. Ditt fokus som fältkurator är att möta barn och ungdomar där de befinner sig i vardagen såsom i skolan, i fritidsverksamheter, i sociala medier och på andra arenor. I rollen som fältkurator ingår uppsökande arbete dagtid, schemalagda kvällar och någon helg i månaden.
Du kommer att möta vårdnadshavare och arbeta med föräldrastödet ABC, delta på föräldramöten med mera. I uppdraget ingår att mobilisera samarbete och lokala resurser som finns runt barn- och ungdomar på ön. Det innebär att ditt arbete kommer präglas av att samverka med andra verksamheter och förvaltningar i staden samt med externa aktörer. Du kommer att möta både enskilda och grupper av barn, ungdomar och föräldrar och har uppdrag att arbeta förebyggande på individ, grupp och samhällsnivå.
Lidingö stad arbetar utifrån metoden Backa barnet, en gemensam modell för tidiga samordnade insatser och för att säkerställa barns rättigheter. Du kommer få sätta dig in i modellen och vara en viktig del i arbetet med implementeringen av den i Lidingö stad.Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning som socionom, socialpedagog eller likvärdig utbildning. Du har erfarenhet av förebyggande eller uppsökande arbete med barn och unga. Du har kunskap om socialtjänstens olika uppdrag gentemot barn och unga samt erfarenhet om organiserad samverkan. Vidare har du erfarenhet och intresse av att utveckla ett strategiskt och kunskapsbaserat socialt arbete. Extra meriterande är om du arbetat med barn och unga i fältverksamhet under kvällstid.
Det är även önskvärt att du har kunskap om preventionstriangeln samt risk- och skyddsfaktorer i ett främjande och förebyggande arbete och hur vi kan påverka barns uppväxtvillkor. Det är meriterande om du är utbildad gruppledare i ABC 3-12, ABC tonår eller föräldrawebben och har erfarenhet av att planera och genomföra lektioner, workshops och informationsmöten.
Du kommer trivas hos oss om du tycker om att arbeta i team, är kreativ och vågar tänka nytt. Du trivs med att möta individer i samtal men även prata inför grupper. Du kommunicerar och samarbetar på ett respektfullt och konstruktivt sätt. Som person är du trygg, öppen och relationsskapande. I mötet med ungdomar är du en bra positiv förebild som tar barnets behov på allvar och har ett motiverande arbetssätt. Vi arbetar utifrån värdeorden engagerad, professionell och initiativrik. Vi förväntar oss att du bidrar med att skapa engagemang, ett professionellt förhållningssätt och att du tar initiativ för att ständigt utveckla dig och verksamheten.
Du behöver ha körkort.
Staden tillämpar individuell lönesättning och 6 månaders provanställning för denna tjänst. Tillträde enligt överenskommelse.
I Lidingö stad krävs det att du uppvisar utdrag ur polisens belastningsregister före anställning inom utförarverksamhet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Detta begär du utdrag om på polisens hemsida. |Polismyndigheten (polisen.se)
Lidingö stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering så att varje person bedöms utifrån sin kompetens och att vi motverkar diskriminering.
