Fältare/ungdomsstödjare
2025-11-28
Hela Öland attraherar varje år fler och fler människor. Unika miljöer, hög livskvalitet och närheten till både stad och hav gör Öland till en attraktiv plats att besöka och leva på. Södra Öland i sin tur präglas även av stark framåtanda, engagemang och vårt fantastiska Världsarv.
Mörbylånga kommun ligger på den södra delen av Öland och består av ca 1200 engagerade och kompetenta medarbetare som drivs av att göra skillnad i vårt samhälle. Vilket resulterat i att kommunen utsetts till både årets Superkommun och Kvalitetskommun 2025.
Vill du vara med och bidra till att Öland fortsätter vara en fantastisk plats att bo, arbeta och besöka? Vill du vara med och skapa goda uppväxt- och levnadsvillkor för barn och unga i vår kommun? Nu söker Individ- och familjeomsorgen en fältar- och ungdomsstödjare som vill vara med på den framtidsresan!
Individ- och familjeomsorgen är den lilla verksamheten med det stora uppdraget. Att arbeta hos oss innebär goda förutsättningar för samarbete och samverkan, både inom verksamheten och med andra aktörer. Vi har korta och snabba beslutsvägar vilket gör att vi kan agera snabbt och flexibelt när behov uppstår. Alltid med utgångspunkt i det som skapar värde för dem vi är till för!
Arbetet utgår från Färjestaden vilket innebär goda kommunikationsmöjligheter, närhet till service och vacker miljö kring Kalmarsund. Hos oss får du möjlighet att påverka och bidra med dina idéer i en miljö där engagemang och samarbete är nyckeln.
Som fältar- och ungdomsstödjare arbetar du både uppsökande och stödjande med ungdomar i olika miljöer. Du är en trygg vuxen som bygger relationer, förebygger riskbeteenden och stöttar ungdomar i deras vardag.
Arbetsuppgifterna är:
* Uppsökande fältarbete under kvällar, helger och dagtid där ungdomar vistas.
* Planera och genomföra aktiviteter för och med ungdomar.
* Samverkan med andra aktörer som skola, socialtjänst, fritid, polis och föreningsliv.
* Vara en del av kommunens trygghetsskapande arbete.
* Krisstöd vid akuta situationer för att bidra till att skapa trygghet.
* Ge enskilda barn och unga individuellt stöd och struktur i vardagen genom att exempelvis:
Planera och genomföra vardagliga aktiviteter som ekonomi, matlagning, läkarbesök eller myndighetskontakter.
Motiverande samtal för att stärka individens självständighet, motivation och sociala nätverk.
Social färdighetsträning för att stärka och utveckla förmågan att fungera i sociala sammanhang.
* Koordinera insatser i individärenden mellan socialtjänst och andra aktörer.
* Dokumentation och uppföljning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Relevant högskole-, yrkesutbildning eller annan alternativ utbildningsform, som exempelvis folkhögskoleutbildning, med inriktning socialt arbete barn och unga.
* Erfarenhet av arbete med barn och unga. Gärna i uppsökande eller stödjande verksamhet.
* God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
* B-körkort
Vi söker dig som är:
* Trygg i dig själv, trygg i att samarbeta men också i att arbeta självständigt.
* Relationsskapande och lyhörd med ett genuint engagemang för ungdomars välmående.
* Pedagogisk, flexibel, lösningsorienterad och trivs med att arbeta i en föränderlig miljö.
Du har också vilja och förmåga att:
* Bygga nätverk och relationer med barn, unga och deras föräldrar.
* Bidra till god samverkan med andra professioner.
* Utveckla och att utvecklas
* Göra skillnad för dem vi är till för!
Genomförd metodutbildning och erfarenhet av social färdighetsträning ses som meriterande.
För att bli aktuell för anställning ska utdrag ur belastningsregistret för arbete på HVB-hem uppvisas och bedömas av arbetsgivaren. Anställning kan endast ske om arbetsgivaren gör bedömningen att utdraget är förenligt med tjänstens krav och verksamhetens säkerhet.
ÖVRIGT
Mörbylånga kommun eftersträvar en jämnare könsfördelning i våra personalgrupper. Detta är en del av kommunens övergripande jämställdhetsarbete och som vi tar hänsyn till vid rekryteringsförfarandet.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Mörbylånga kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Mörbylånga kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
