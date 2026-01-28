Facility Coordinator - trygg servicefunktion med receptionsansvar
Four FM är ett företag som erbjuder förstklassiga lösningar inom Facility Management - ett dynamiskt bolag byggt på entreprenörskap, engagerade medarbetare och en stark företagskultur. Nu söker vi en trygg och strukturerad Facility Coordinator till Four FM's kund i centrala Stockholm, där sju olika bolag delar lokaler och arbetsmiljö.
Om rollen
Här blir du den naturliga mittpunkten i kontoret. Du arbetar från receptionen och är den första kontakten för både medarbetare och besökare. Kontoret är cirka 1000 kvm och sträcker sig över tre våningsplan, vilket innebär att rollen kräver god struktur, ansvarskänsla och förmåga att samordna flera verksamheters behov samtidigt.
Detta är en klassisk Facility Coordinator-roll med tydlig serviceprofil, där du är navet som får vardagen att fungera smidigt och professionellt.
Egenskaper vi söker hos dig
Du är trygg i din serviceleverans, strukturerad och har lätt för att skapa förtroende. Du trivs med att vara synlig, tillgänglig och att hantera många kontaktytor. Du gillar ordning och reda, är lösningsorienterad och tycker om att ha en central funktion i organisationen.
Du har en naturlig känsla för service, tar ansvar för ditt område och arbetar proaktivt för att skapa en trivsam och välfungerande arbetsmiljö.
Arbetsuppgifter
Bemanna och ansvara för receptionen samt ta emot besökare.
Säkerställa en trivsam, professionell och välfungerande kontorsmiljö för samtliga bolag.
Vara kontaktperson gentemot fastighetsägare, leverantörer och servicepartners.
Ansvara för konferensrum, gemensamma ytor och daglig kontorsservice.
Hantera beställningar av kontorsmaterial och tjänster.
Samordna behov och önskemål mellan de olika bolagen på kontoret.
Stötta vid interna möten, aktiviteter och onboarding av nya medarbetare.
Utföra enklare administration kopplat till bokningar, fakturor och information.
Kvalifikationer
Minst 1 års erfarenhet från liknande roll, exempelvis som receptionist, Facility Coordinator, Office Coordinator eller kontorsassistent.
Goda kunskaper i digitala kontors- och produktivitetsverktyg.
Du behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift.
God administrativ vana.
Meriterande
Erfarenhet av arbete i reception eller multi-tenant-miljö.
Erfarenhet av att koordinera service för flera verksamheter samtidigt.
Erfarenhet av att arbeta i olika typer av administrativa system.
Tidigare erfarenhet av leverantörskontakter och beställningsflöden.
Arbetstid och anställningsform
Kontorstid, måndag till fredag 8-17. Tillsvidareanställning med inledande provanställning.Publiceringsdatum2026-01-28Tillträde
Tillträde omgående.
Placering
Centrala Stockholm.
Sista ansökningsdag
Ansökningsperioden löper ut 2026-02-23, men urval sker löpande.
Ansökningar via e-post tas tyvärr inte emot.
Four FMs vision - "We take C.A.R.E."
Våra värderingar - Compassion, Attention, Respect och Excellence - är vår kompass i allt vi gör.
Om du brinner för service, vill göra skillnad och trivs i en stöttande, internationell och dynamisk miljö, då ser vi fram emot din ansökan.
