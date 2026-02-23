Fabriksmedarbetare
2026-02-23
Vi på Submit Bemanning & Rekrytering söker nu flertalet personer åt vår kund i Norra stockholm.Om jobbet:
Du kommer att arbeta på ett fabrik inom livsmedel, vilket innebär att du både kommer att hjälpa till i produktionen men även i paketeringen.
Fördel om du bor i närheten eller har tillgång till bil, då det kan vara svårt att ta sig fram kommunalt till 07.00.
Anställning utan krav på erfarenhet, vi ser enbart att du har följande personliga egenskaper.
• Du har en god förmåga att ta egna initiativ
• Du har inga problem med ett enformigt/monotont arbete
• Svenska i tal
• Du är stresstålig
• Du är noggrann och tar jobbet på största allvar
Plats: Rosersberg
Lön: Enligt överenskommelse
Arbetstid: 07.00-16.00Om företaget
Vi på Submit kännetecknas av ett genuint engagemang och strävar alltid efter att skapa de mest gynnsamma förutsättningarna. Vi värdesätter varje individ och sätter stor värdering på att skapa en arbetsmiljö där våra medarbetare inte bara trivs utan också har möjlighet att utvecklas fullt ut.
Som konsult hos Submit öppnas dörrar till professionell tillväxt och möjligheter att bygga värdefulla nätverk som kommer att vara en tillgång för dig i framtiden. Vi tror på att investera i våra medarbetares personliga och professionella utveckling. Därför tillhandahåller vi en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela din resa, och som finns där för att ge vägledning och stöd på vägen mot framgång.
Låter detta som något för dig? Ansök idag!
Detta är ett heltidsjobb.

Submit AB
ROSERSBERG
