F-6 lärare till Ulrikaskolan
2026-03-09
Ulricehamns kommun är i en spännande tillväxtfas - vi växer men bevarar det småskaliga. Som största arbetsgivare med över 2 200 medarbetare i 100 olika yrkesroller, erbjuder vi ett meningsfullt arbetsliv där utveckling, gemenskap och samhällsnytta möts. Med Vision 2040 - "Tillsammans mot framtiden" - formar vi en innovativ och hållbar vardag, tillsammans. Hos oss gör du verklig skillnad varje dag, i en kultur som präglas av mod, engagemang och möjligheter att växa, både i yrket och som person.
Sektor lärande arbetar för ett sammanhållet och inkluderande lärande för alla - från de yngsta till vuxna. Tillsammans skapar vi en kultur där delaktighet, trygghet och höga förväntningar står i centrum. Genom samverkan, språk och närvaro lägger vi grunden för måluppfyllelse och ett livslångt lärande.
Ulrikaskolan är en välrenommerad F-6 skola centralt belägen i Ulricehamn, precis intill Lassalyckan och natursköna skogsområden. Från vår skola har både elever och personal nära till grönska, friluftsliv och idrottsmöjligheter - något som genomsyrar vår pedagogik och värdegrund. Skolan har idag cirka 370 elever från förskoleklass till årskurs 6. Vi erbjuder fritidsverksamhet och har fyra avdelningar fördelade enligt åldersmix, två för årskurs F-1 och två för årskurs 2-6. Vårt elevhälsoteam består av specialpedagog, speciallärare, skolsköterska och kurator och vi har regelbundna samverkansmöten för att säkra ett heltäckande stöd för våra elever.
Med start höstterminen 2027 inviger vi den nya F-6 skolan Björkås. I samband med detta byggs Ulrikaskolan om till en 7-9 skola. Ulrikaskolan, som kommer att vara ursprunget till Björkås organisation och arbetssätt, präglas av hög personalbehörighet och god måluppfyllelse. Fyra förstelärare driver det systematiska kvalitetsarbetet och säkerställer en kontinuerlig utveckling av undervisningen. I vår flexenhet arbetar pedagoger i tätt samarbete med klasslärare och elevhälsoteam för att forma flexibla och anpassningsbara lärmiljöer. Det gör att vi på riktigt kan möta varje elev utifrån hens individuella förutsättningar och behov. Ulrikaskolan är också hemvist för anpassad grundskola, med egen rektor och elevhälsoteam.
Du planerar, genomför och följer upp din undervisning i matematik, no och teknik för elever i årskurs 4 i enlighet med gällande styrdokument. Du är delaktig i att utveckla undervisningen och bidra aktivt till skolans pedagogiska utvecklingsarbete. Du arbetar för att skapa en inkluderande och tillgänglig lärmiljö där undervisningen anpassas efter elevernas olika behov och förutsättningar.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare för årskurs F-6 med krav på behörighet att undervisa i matematik, NO-ämnen samt teknik för åk 4-6.
Du har god förmåga att på ett naturligt och professionellt sätt skapa trygga relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Eftersom samarbete är en central del av skolans arbete ställs höga krav på god samarbetsförmåga och tydlig kommunikation. Du har höga förväntningar på både din egen och elevernas utveckling och anpassar undervisningen utifrån varje elevs förutsättningar. Ditt arbetssätt är strukturerat, tydligt och förutsägbart. Du arbetar målinriktat och strävar kontinuerligt efter att utveckla kvaliteten i verksamheten. Du kan arbeta självständigt och har förmåga att skapa en strukturerad, trygg och utvecklande lärmiljö för eleverna.
Som person är du flexibel och har lätt för att anpassa dig till förändrade förutsättningar. Du är lyhörd, kvalitetsmedveten och bidrar gärna med idéer och nya angreppssätt i det pedagogiska utvecklingsarbetet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
