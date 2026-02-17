Extrapersonal / Timanställd sökes Hemstädning i Stockholm
Extrapersonal / Timanställd sökes - Hemstädning i Stockholm
Vi söker noggrann och pålitlig extrapersonal/timanställd för hemstädning hos våra återkommande kunder i Stockholm.
Arbetet innebär att utföra löpande hemstädningar hos kunder runt om i hela Stockholm. Du behöver vara flexibel och beredd att ta dig till olika adresser. Våra kunder har städning 1-2 gånger i månaden, alltid på samma dagar och tider, vilket ger en tydlig och stabil planering.
Arbetstid:
Vardagar kl. 08.00-17.00 (du behöver vara tillgänglig under dessa tider).
Vi erbjuder:
Återkommande kunder med fasta dagar och tider
Tydliga checklistor att följa - du städar enligt våra och kundens krav
Städmaterial finns på plats hos kund
Körkort är inget krav (du kan åka kollektivt till uppdragen)
Timlön
Vi söker dig som är ansvarsfull, serviceinriktad och utför ditt arbete noggrant med hög kvalitet.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
Mejla ditt CV - Gärna med en bild!
E-post: info@barabemanning.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hemstädare". Arbetsgivare Bara Bemanning Sverige
, https://barabemanning.com/
Dartanjangs Gata 24 (visa karta
)
168 71 BROMMA Jobbnummer
