Extrapersonal till Ipsos provkök/sensoriska testverksamhet

2025-09-04
Är du en självgående, flexibel och en praktiskt lagd person? Har du lätt för att samarbeta, är ordningsam och noggrann, då kan det här vara ett perfekt uppdrag för dig!
Ipsos är ett av världens ledande research- och insiktsföretag med verksamhet i 90 länder. På Ipsos kontor i Stockholm jobbar ett 70-tal medarbetare för att med insikter som grund hjälpa våra kunder att utveckla sina produkter och erbjudanden. Vi söker nu extrapersonal för stöd i våra sensoriska undersökningsprojekt.
Vad kan du förvänta dig av Ipsos?
Ipsos sensoriska verksamhet utför under ordnade former sensoriska bedömningar/undersökningar av livsmedelsprodukter och koncept. Konsumenter kommer in gruppvis och deltar i våra undersökningar och våra uppdragsgivare är företag inom livsmedelsbranschen.
Som extrapersonal inom den sensoriska verksamheten arbetar du praktiskt med våra sensoriska produkttester där konsumenter kommer in och bedömer olika produkter/koncept. Du jobbar antingen i köket med att förbereda prover som kan innebära någon form av tillagning/värmning av livsmedel etc, eller så är du testvärd och tar emot gruppen av konsumenter och serverar.
Ipsos förväntningar på dig?
Vi söker dig som är student eller har annan sysselsättning och vill arbeta extra. Du bör ha ett matintresse och vi ser gärna att du har erfarenhet av praktiskt arbete från livsmedelsbranschen. Du bör även vara praktiskt lagd och kunna arbeta hygieniskt och livsmedelssäkert. Viktiga egenskaper är ordningsamhet, att du är strukturerad, att du kan följa instruktioner och arbeta metodiskt. Du behöver kunna uttrycka dig väl muntligt och skriftligt på svenska.
Arbetet utförs på vardagar, dagtid och kvällstid fram till 19.00. Arbetsplatsen är i våra lokaler i Stadshagen, Stockholm varför det är en fördel att du bor i Stockholm.
Vi erbjuder extraarbete där antalet timmar beror på din tillgänglighet och vårt aktuella behov. Arbetstiden är varierande och kan delvis anpassas efter när det passar dig.
Anställningen är på visstid, efter behov och ersätts per timme, med lön och startdatum efter överenskommelse. Skicka din ansökan till jobb@ipsos.se
Ansökningar hanteras löpande vartefter de inkommer och vi förbehåller oss rätten att avsluta rekryteringen när rätt kandidater är identifierade. Vi sparar inkommande handlingar så länge processen pågår. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. För mer information, kontakta gärna Provköksansvarig Elin Lonnfors, elin.lonnfors@ipsos.com
