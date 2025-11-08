Extrajobba som supporttekniker!
Vi söker en nyfiken och serviceinriktad IT-supporttekniker på deltid som vill bli en viktig kugge i ett kreativt team. Här får du möjlighet att arbeta i en dynamisk miljö där snabba lösningar, teknisk nyfikenhet och hjälpsamhet står i centrum.
OM TJÄNSTEN
I rollen som supporttekniker kommer du att vara en viktig del av ett litet IT-team som säkerställer smidig drift. Du kommer att arbeta med varierande supportuppgifter och bidra till att lösa tekniska utmaningar för medarbetarna. Detta är en flexibel position som passar dig som vill få praktisk erfarenhet och vara en del av en dynamisk arbetsplats.
Du erbjuds
Vi erbjuder en unik möjlighet att få värdefull arbetslivserfarenhet i en kreativ och avslappnad miljö.
Dina arbetsuppgifter
Denna roll syftar till att ge flexibelt IT-stöd till vår kunds medarbetare, hantera dagliga supportärenden och bidra till en välfungerande IT-infrastruktur.
• Installera och konfigurera datorer för nya användare.
• Lägga till och hantera användarkonton i Active Directory.
• Felsöka och lösa grundläggande IT-problem.
• Hantera inkommande supportärenden via Jira och Slack.
• Bidra till en positiv arbetsmiljö genom att hjälpa till med diverse ad hoc-uppgifter.
VI SÖKER DIG SOM
• Grundläggande kunskaper om Windows operativsystem.
• Förmåga att utföra enklare felsökning av hård- och mjukvara.
• Stort intresse för IT och teknik.
• Studerar en eftergymnasial utbildning, med fördel inom IT, eller har en annan huvudsaklig sysselsättning om minst 50%.
• Goda kunskaper i engelska.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Social
• Stabil
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Du som kandidat bär huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %. Exempel på detta är studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Arrowhead Ersättning
