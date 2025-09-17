Extrajobba på restaurang i Linköping

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Restaurangbiträdesjobb / Linköping
2025-09-17


StudentConsulting letar efter kandidater med pågående studier eller annan huvudsaklig sysselsättning för ett socialt och serviceinriktat extrajobb strax utanför Linköping. Vi välkomnar din ansökan och ser fram emot att höra från dig!

Vi söker flera engagerade personer för extrajobb i restaurangmiljön i Linköping, hos en av våra kunder. Rollen innebär att du kommer att både bemöta och servera restaurangens gäster, ansvara för disken och hålla restaurangen snygg och organiserad.

Det är viktigt att du är tillgänglig för arbete inom en snar framtid, då behovet av personal är omgående. Arbetstiderna är främst förlagda på dagtid och kan variera i omfattning, men verksamheten har sina största ruscher under lunchtid

Då denna lunchrestaurang har varierande behov över hela hösten och våren ser du långsiktigt på detta samarbete.

Som en del av vårt team kommer du att få arbeta på en trivsam arbetsplats med engagerade kollegor och möjlighet till varierande mängd arbete. Om du är redo att påbörja detta spännande uppdrag, ser vi fram emot din ansökan!

Dina arbetsuppgifter
• Servera gäster med hög kvalitet på service
• Hantera beställningar och säkerställa att gästernas behov tillgodoses
• Skapa en välkomnande och trevlig atmosfär för våra gäster
• Sköta disken och se till att allt är rent och snyggt
• Bidra till en positiv och trivsam atmosfär i restaurangen

DETTA SÖKER VI

Kvalifikationer
• Du är student eller har en annan sysselsättning på minst 50%
• Tidigare erfarenhet som servitör eller annan roll inom restaurang eller café är starkt meriterande
• Har lätt att kommunicera med gäster
• Flexibilitet och förmåga att arbeta periodvis ganska mycket och ibland på kort varsel
• Trivs med att arbeta i ett högt tempo och är flexibel för kundens behov

Stämmer detta in på dig? Välkommen med din ansökan redan idag! Vi arbetar med löpande urval och intervjuer vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.

OM FÖRETAGET

Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Studentconsulting Sweden AB (Publ) (org.nr 556674-7449)

Arbetsplats
StudentConsulting

Kontakt
Christian Moraga Lidén
linkoping.norrkoping@studentconsulting.com

Jobbnummer
9513409

