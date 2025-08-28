Extrajobb som elevassistent till skolor i Nacka!
2025-08-28
Ett meningsfullt jobb för dig som vill arbeta nära ungdomar - sök rollen som elevassistent!
Vi på StudentConsulting söker nu elevassistenter som vill arbeta extra på skolor i Nacka. Rollen passar dig som vill stötta ungdomar i deras vardag, bidra till trygghet och hjälpa dem nå sin fulla potential - både i skolan och som individer. Som elevassistent blir du en viktig del av elevernas dag och bidrar med stöd, struktur och motivation.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat vara att:
• Stötta elever i skolarbetet, både enskilt och i grupp.
• Hjälpa elever att hitta studiero och skapa struktur i vardagen.
• Vara ett socialt och pedagogiskt stöd för elever.
• Bygga goda relationer och bidra till en trygg lärandemiljö.
• Hjälpa till med kommunikation mellan elever, lärare och övrig skolpersonal.
Tjänsten innebär att du blir anställd av oss på StudentConsulting, men kommer att arbeta på olika gymnasieskolor i Nacka. Arbetstiderna är förlagda på vardagar under dagtid.
DETTA SÖKER VI
• Dig som är utbildad eller studerar till elevassistent.
• Dig som har tidigare erfarenhet av arbete i skola, omsorg eller med ungdomar.
• Dig som har intresse av att arbeta nära ungdomar och vill bidra till deras utveckling.
• Är lugn, stabil och empatisk i mötet med andra människor.
• Har lätt för att samarbeta och bygga förtroendefulla relationer.
• Är flexibel och lösningsorienterad i olika situationer.
Vi ser gärna att du också:
• Är flexibel och kan snabbt ta dig runt i Stockholmsområdet (körkort och tillgång till bil är meriterande).
• Har ett genuint intresse för pedagogiskt arbete och barns utveckling.
• Är lugn, stabil och empatisk i mötet med elever och kollegor.
• Har lätt för att bygga relationer och inger förtroende.
• Kommunicerar tydligt och har god samarbetsförmåga.
• Erfarenhet av att arbeta inom skola är mycket meriterande.
För att vara aktuell för rollen kräver vi:
• Att du laddar upp minst två referenser på din profil på StudentConsulting.
• Examensbevis från din utbildning eller registreringsintyg från pågående studier.
• Ett aktuellt och godkänt utdrag från polisens belastningsregister - beställ det redan nu via länken:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Låter det här som något för dig? Ansök redan idag - urval och intervjuer sker löpande!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
