Extrajobb på lager i Umeå!
Astani Wear AB / Lagerjobb / Umeå Visa alla lagerjobb i Umeå
2025-10-07
Söker du ett flexibelt extrajobb där du får vara aktiv och ta eget ansvar? Vi letar efter en pålitlig och organiserad person till vår kunds lager i Umeå. Ett perfekt extrajobb om du pluggar, har ett annat deltidsjobb eller bara vill ha ett extra jobb vid sidan av.Publiceringsdatum2025-10-07Dina arbetsuppgifter
Plocka och packa ordrar
Ta emot leveranser och returer
Se till att lagret hålls rent och städat
Jobba i kundens lagersystem för att hålla koll på varorna
Vem vi söker:
Du gillar att ta eget ansvar, tycker om fysiskt arbete och trivs när det är lite fart under arbetsdagen.
Om jobbet:
Plats: Umeå
Omfattning: Behovsanställning, flexibla arbetstider (dag, kväll eller helger)
Start: Så snart som möjligt
Skicka då in din ansökan redan idag - vi intervjuar löpande och rollen kan stängas innan sista ansökningsdatum!
Om Onlinebemanning
Vi är ett ungt och modernt rekryteringsbolag som eftersträvar ett mer rättvist, digitalt och mänskligt sätt att matcha människor med jobb. Hos oss söker du jobb utan CV, allt sker online, och vi ser individen bakom ansökan.
Vi riktar oss främst mot enklare jobb och instegsroller, exempelvis inom lager, logistik, städ, butik och service. Roller som ofta är perfekta för den som vill börja jobba direkt - oavsett om man är student, ny i Sverige eller bara söker något nytt.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09
(org.nr 559221-0750), https://onlinebemanning.se/ Arbetsplats
Onlinebemanning Jobbnummer
9544485