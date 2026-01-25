Extrajobb lördagar - Pågen Skellefteå
2026-01-25
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
, Piteå
, Luleå
, Umeå
, Lycksele
Vi söker dig som vill arbeta extra på lördagar hos oss på Pågen i Skellefteå.Tjänsten passar dig som kan vara tillgänglig varje lördag.
Arbetet följer ett rullande 3-veckorsschema:
• 2 lördagar: 4 timmar
• 1 lördag: 8 timmar
• Lön enligt avtal OB-tillägg.
ArbetsuppgifterLasta bilen på morgonenKöra ut bröd till utvalda butiker i och runt Skellefteå/PiteåLeverera, packa upp bröd och säkerställa korrekt leveransEnklare kontakt med butikspersonalVi söker dig som:Är ansvarstagande, punktlig och serviceinriktadTrivs med självständigt arbeteÄr minst 18 årHar B-körkort (krav)Urval sker löpande - välkommen med din ansökan!Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta säljplanerare Jörgen via telefon 040 - 32 36 49 Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C301882". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Pågen Färskbröd AB
(org.nr 556082-4350) Arbetsplats
Pågengruppen AB, Pågen Färskbröd AB Kontakt
Jörgen Lindmark jorgen.lindmark@pagen.se 040-323649 Jobbnummer
9703033