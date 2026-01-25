Extrajobb lördagar - Pågen Skellefteå

Pågen Färskbröd AB / Fordonsförarjobb / Skellefteå
2026-01-25


Vi söker dig som vill arbeta extra på lördagar hos oss på Pågen i Skellefteå.Tjänsten passar dig som kan vara tillgänglig varje lördag.

Arbetet följer ett rullande 3-veckorsschema:

• 2 lördagar: 4 timmar

• 1 lördag: 8 timmar

• Lön enligt avtal OB-tillägg.

ArbetsuppgifterLasta bilen på morgonenKöra ut bröd till utvalda butiker i och runt Skellefteå/PiteåLeverera, packa upp bröd och säkerställa korrekt leveransEnklare kontakt med butikspersonalVi söker dig som:Är ansvarstagande, punktlig och serviceinriktadTrivs med självständigt arbeteÄr minst 18 årHar B-körkort (krav)Urval sker löpande - välkommen med din ansökan!Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta säljplanerare Jörgen via telefon 040 - 32 36 49

Ersättning
Enligt avtal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C301882".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Pågen Färskbröd AB (org.nr 556082-4350)

Arbetsplats
Pågengruppen AB, Pågen Färskbröd AB

Kontakt
Jörgen Lindmark
jorgen.lindmark@pagen.se
040-323649

Jobbnummer
9703033

