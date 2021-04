Extrajobb Kundtjänst (helger/timmar) - Qleano AB - Butikssäljarjobb i Eskilstuna

Prenumerera på nya jobb hos Qleano AB

Qleano AB / Butikssäljarjobb / Eskilstuna2021-04-07SammanfattningQleano fortsätter att växa och söker nu en högskolestudent eller liknande som vill ha ett extrajobb. Det är en kundtjänstroll med administrativ karaktär där syftet är att dels hantera akuta ärenden och dels svara ned de frågor som kommer in under helgen via mail. Tidsmässigt rör det sig om ett par timmars arbete på lördagar och söndagar men också extra vid behov och enligt överenskommelse.Qleano är ett onlinebaserat varumärke som via vår plattform förmedlar flyttrelaterade tjänster för privatpersoner och företag till våra anslutna operatörer.Vi har som mål att göra Qleano till det givna alternativet att vända sig till när du ska flytta. För att lyckas med detta söker vi dig som är duktig på kundsupport och kundhantering att stärka upp teamet med. Kundteamet hanterar bolagets löpande externa kontakter med såväl slutkunder som anslutna operatörer. Utöver supportarbete innebär rollen också en del sälj och bearbetning av inkommande förfrågningar. I kontakterna med våra kunder och anslutna företag gör vi allt som en kundsupport brukar göra, supportar.Qleano har sin bas i Eskilstuna och omsatte under 2020 cirka 47 mkr. Verksamheten bedrivs över hela landet genom vårt nätverk av operatörer inom flytt och städning. Bolaget har cirka 15 anställda som bland annat jobbar med affärsutveckling, försäljning, marknadsföring, kundsupport och ekonomi.Vad du kommer att göraSvara på inkommande mail och sms från kunder och samarbetspartnersHantera bokningarKontakta samarbeten för att få bekräftelse för utförande av uppdragAdministrera förfrågningar från olika samarbetenÄrendehanteringLeverera en hejdundrande grym kundupplevelseSupporta interna funktioner genom att hantera den externa kunddialogenHa löpande kontakt med våra operatörer och hjälpa dem att utveckla sin kundupplevelseVem är du och vilka erfarenheter tar du med dig till oss?Du brinner för att leverera grym service och att prata med människorDu har erfarenhet av kundservice i någon form, bäst vore det om du har direkt erfarenhet av att jobba i en kundtjänst av något slagGod datorvana och erfarenhet av att jobba med datorn som främsta verktygDu uttrycker dig väl i tal och skrift, på svenska och engelskaDu har ett systematiskt arbetsätt för du vet att det behövs när det är mycket att göraDet är meriterande om du har erfarenhet från städ-, flytt- eller andra hantverksbranscher.Fysiska kravDu behöver kunna sitta still i längre perioderDu behöver kunna stirra in i en datorskärm under längre perioder2021-04-07Fast lönArbetstiden schemaläggs månadsvis, huvudsakligen extrajobb i ett par timmar på lördagar och ett par timmar på söndagar för att hantera arbetstoppar men också extra vid behov och enligt överenskommelse.Allmän visstid (timanställning)Tjänsten tillsätts löpandeSista dag att ansöka är 2021-05-07Qleano ABKyrkogatan 1763220 Eskilstuna5675452