Extrajobb inom terminal
OnePartnerGroup Syd AB / Lagerjobb / Malmö Visa alla lagerjobb i Malmö
2026-05-04
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnePartnerGroup Syd AB i Malmö
, Trelleborg
, Landskrona
, Eslöv
, Sjöbo
eller i hela Sverige
Vi söker nya kollegor till ett kundföretag i Malmö. Deras logistikverksamhet behöver förstärkning med nya stjärnor till arbetsuppgifter så som sortering, lastning och lossning. Med ett trevligt gäng som blir dina nya arbetskollegor får man möjlighet att utvecklas, är Du den vi söker? Läs vidare och ansök! Publiceringsdatum2026-05-04Arbetsuppgifter
Arbetet består huvudsakligen av paketsortering, men innefattar även andra viktiga moment såsom lastning och lossning av paket och gods från transportfordon. Dessa moment är centrala delar av arbetsdagen och kräver både fysisk styrka och ett strukturerat arbetssätt. All hantering sker manuellt, vilket innebär att du kommer att utföra återkommande tunga lyft, ofta i ett högt tempo. Lastning innebär att du organiserat placerar paket och försändelser i rätt transportmedel enligt angivna rutter och riktlinjer, medan lossning handlar om att effektivt ta emot inkommande försändelser och förbereda dem för sortering. Du behöver vara noggrann, arbeta metodiskt och samtidigt ha förmåga att hantera stressiga situationer med bibehållen kvalitet i arbetet. Arbetet kräver även god samarbetsförmåga då du kommer att ingå i ett team där varje persons insats är avgörande för att flödet ska fungera smidigt. Arbetet är förlagt till dag- eller kvällstid, med pass mellan kl. 10:00-20:00.
Vi ser gärna att du är flexibel och kan arbeta 4-5 pass per vecka, med möjlighet att själv påverka vilka dagar du jobbar - perfekt för dig som vill kombinera jobbet med studier eller annan sysselsättning. Stort önskemål är att du studerar på distans och är därmed väldigt flexibel med din tillgänglighet, bifoga gärna ditt studeintyg i samband med ansökan. Profil
Vi söker dig som känner igen dig i att vara självständig, noggrann och strukturerad. En del av jobbet sker i grupp, därmed är även teamkänslan viktig. Den här tjänsten passar dig som tycker att det är roligt att jobba fysiskt och i högt tempo. Vidare ser vi gärna att du har erfarenhet av att arbeta på lager. Vi kommer lägga stor vikt på din personlighet. I enlighet med vår kunds krav så genomför vi i denna rekryteringsprocess en bakgrundkontroll i brotts- och belastningsregistret inför en eventuell anställning. Kravprofil för detta jobb
Fyllt 18 år
En annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% - deltidsjobb, studier, pensionär, egenföretagare, elitidrottare mm (intyg krävs)
Behärskar svenska i både tal och skrift
Körkort och tillgång till bil
Rent belastningsregister
Truckkort A 1-4 & B 1-4
Dokumenterat erfarenhet av truckkörning
Vad händer när du har sökt tjänsten?
I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat ditt intresse matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. I processen kommer sedan urval genom intervjuer, referenstagning och bakgrundskontroll ingå för de kandidater som utifrån matchning med tjänstens kravprofil går vidare till kommande steg.
Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Vänligen bifoga ditt intyg på minst 50% om annan huvudsaklig sysselsättning i ansökan.
För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad. Om företaget
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega!
Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Syd AB
(org.nr 559117-8107), https://www.onepartnergroup.se/
211 42 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Konsultchef
Alan Amin alan.amin@onepartnergroup.se +46720757635 Jobbnummer
9890473