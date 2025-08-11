Extrajobb: i Sollentuna
Norstat Sverige AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2025-08-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norstat Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Järfälla
, Sollentuna
, Tyresö
eller i hela Sverige
Om jobbet
På uppdrag av Håll Sverige Rent ska Norstat genomföra en Skräpmätning, vi söker därför 1 person.Publiceringsdatum2025-08-11Dina arbetsuppgifter
Din arbetsuppgift innebär att räkna skräp på utvalda ytor och registrera det i en app som vi tillhandahåller, appen hjälper dig att hitta rätt koordinatpunkter. Med hjälp av måttband mäter du upp en mindre yta där du ska observera och räkna skräpet, denna information matar du sedan in i appen. Skräpet ska sedan plockas upp och i slutet av dagen och vägas enligt instruktion.
Varje dag ska du observera/räkna/plocka skräp på 13 olika punkter. Arbetet sker under 7 dagar i rad, ca 6 timmar per dag. Det är oerhört viktigt att du genomför arbetet under dessa 7 dagar. Gällande arbetstider så är det flexibelt så länge du observerar de 13 punkterna under samma dag och i den ordning som appen beskriver.
I vissa kommuner arbetar man två och två - känner du någon som kan vara intresserad går det bra att ansöka tillsammans.
Du kommer att få en digital utbildning av oss, utbildningen sammanfattas också i en skriftlig instruktion. Materialet som du behöver för att genomföra arbetsuppgifterna kommer att skickas hem till dig.
Vem är du?
Du är självständig och trivs med ett fritt och flexibelt jobb där du delvis kan bestämma dina tider själv!
Du är noggrann och ansvarstagande och du kan följa instruktioner till punkt och pricka.
Vi tror att du trivs med att vara ute och röra på dig (undersökningen måste pågå oavsett väder) och du ska gå/cykla mellan de olika mätpunkterna. Det kan vara bra att ha tillgång till cykel eller elsparkcykel, framför allt i större städer.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser.
Fast timlön.
Uppdraget genomförs under följande vecka: Vecka: 35, stad: Sollentuna
Kontakta Charis för mer information eller skicka din ansökan direkt.
E-postadress: Charis.psarras@norstat.se
Telefon: 0763-23 58 79 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
E-post: charis.psarras@norstat.se Arbetsgivare Norstat Sverige AB
(org.nr 556604-6297) Arbetsplats
Norstat Jobbnummer
9452544