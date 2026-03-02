Extrajobb för ungdomar 15 - 18 år
Harmony Invest AB / Vårdarjobb / Stockholm Visa alla vårdarjobb i Stockholm
2026-03-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Harmony Invest AB i Stockholm
, Lidingö
, Varberg
eller i hela Sverige
Extrajobb 15-18 år - gör skillnad där du bor
Anhörig till Anhörig erbjuder ett flexibelt extrajobb för dig som vill jobba några timmar i veckan och tjäna extra pengar.
Du är timanställd hos oss och får lön per timme samt semesterersättning.
Uppdrag startar alltid genom oss som arbetsgivare när behov finns i kommunen.
Vi bygger nu upp ett mindre team i varje kommun.
Hur fungerar det?
Du jobbar där du bor. Det kan vara en äldre granne, en släkting eller någon i din eller din familjs krets som behöver lite extra hjälp i vardagen.
Arbetet passar dig som är trygg med att prata med människor i din närhet och som kan ta egna initiativ när behov uppstår.
Du kan till exempel hjälpa till med:
Städning eller disk Trädgårdsarbete
Handla
Enklare sysslor hemma Promenader eller sällskap
Det är inte vård. Det handlar om att vara en trygg person som hjälper till.
När du ansöker, skriv gärna kort om du redan ser ett möjligt behov i din närhet eller om du är öppen för matchning när uppdrag uppstår.
Vår idé
Vi vill motverka ensamhet och stärka relationer mellan generationer.
När unga och äldre möts skapas trygghet, gemenskap och kontinuitet i vardagen. Genom att arbeta hos oss bidrar du både praktiskt och socialt.
• * * * *
Skriv vilken kommun du bor i i ämnesraden och ange din ålder i ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
E-post: info@anhorigtillanhorig.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ämne: kommun". Arbetsgivare Harmony Invest AB
(org.nr 559008-6020)
114 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Anhörig till anhörig Jobbnummer
9772809