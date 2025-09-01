Extrajobb för studenter till ATA i Moheda!
2025-09-01
Är du student och söker ett flexibelt extrajobb där du kan kombinera dina studier med praktiskt arbete? Gillar du att jobba fysiskt och vill bidra till en säker och effektiv arbetsmiljö? Då kan detta vara jobbet för dig!
Till ATA Timber i Moheda söker vi på Maxkompetens dig som studerar och vill arbeta 2-3 dagar i veckan under höst- och vårterminen 2025/2026.
På ATA timber kommer du, tillsammans med dina kollegor, ansvara för att städa och hålla rent bland maskinerna på sågverket. Det är en viktig uppgift där din noggrannhet och säkerhetstänk är avgörande för att skapa en trygg, effektiv och välfungerande arbetsplats. Det är ett aktivt och fysiskt arbete som passar dig som trivs med att ta i och arbeta praktiskt.
För att vara aktuell för denna tjänst krävs det att du är student, eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%, och vill arbeta extra. Som student räknas du som är inskriven på universitet, högskola eller Komvux. Registreringsintyg är ett krav för eventuell anställning.? Du kommer vara anställd som konsult av Maxkompetens men arbeta hos ATA Timber i Moheda.Profil
Vi söker dig som:
Är student och studerar minst 50 % eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %.
Har god fysisk förmåga och trivs med tungt arbete.
Är ansvarstagande, noggrann och har ett starkt säkerhetstänk.
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Har körkort och tillgång till bil.
Arbetstiderna är på eftermiddagar måndag- fredag mellan 15:30-21:00 och vi söker dig som kan arbeta minst två eftermiddagar i veckan.
Övrig information
Placeringsort: Moheda
Start: Höstteminen 2025
Arbetstid: Varierade tider måndag-fredag, från kl. 15:30
Lön: Enligt kollektivavtal
Urval sker löpande så tveka inte att skicka in din ansökan idag! Vid frågor kontakta ansvarig konsultchef från Maxkompetens, Malin Pedersen på mail: Malin.pedersen@maxkompetens.se
Ansökningar via e-post mottages ej på grund av GDPR.
Om Maxkompetens
Maxkompetens är ett av Sveriges ledande rekrytering och bemanningsbolag sedan 2003 och har kontor på fem orter fördelade på Kristianstad, Växjö, Halmstad, Borås och Stockholm. Varje år tillsätter vi över 1200 jobb och varje dag har vi ca 280 konsulter ute på uppdrag. Våra kompetensområden är HR & Lön, Ekonomi & Finans, Kundtjänst & Administration, Marknad & Försäljning, It & Teknik, Inköp & Logistik, Industri.
Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension.
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
