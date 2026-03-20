Extraarbete som kundmottagare
2026-03-20
Publiceringsdatum2026-03-20Dina arbetsuppgifter
Hästsport, fotbollsmatcher, konserter i världsklass, ishockey och mycket mer.
Hos oss får du uppleva en blandning av spännande evenemang och samtidigt vara med och bidra till att skapa ett levande evenemangs-Göteborg. Vår ambition är att skapa magiska ögonblick för alla!
Som kundmottagare i våra biljettkassor kommer du att ha följande arbetsuppgifter:
• Arbeta i Got Events biljettkassor på evenemangsdagar
• Vara behjälplig vid frågor och ge information om evenemang och biljetter
• Direktförsäljning av biljetter till kunder
• Vara ansiktet utåt för Got Event och bidra till att gästerna får ett gott bemötandeKvalifikationer
Som kundmottagare är du med och bidrar till att evenemangsbesökare och gäster får bästa möjliga service. Det är därför viktigt att du som person har en positiv inställning och är serviceinriktad.
För att trivas i rollen är det viktigt att vara flexibel, lösningsorienterad och stresstålig då oförutsedda situationer kan dyka upp. Vidare är du som söker en lagspelare som värdesätter samarbete med dina kollegor.
Viss datavana krävs då rollen främst avser arbete i diverse biljettsystem. Tidigare erfarenhet från arbete i liknande roll ser vi som meriterande.
Språkkunskaper utöver svenska och engelska är meriterande.
Då arbetet främst är förlagt på kvällar och helger krävs det att du som söker är tillgänglig dessa tider. Vid vissa tillfällen förekommer även arbete på dagtid.
Som timavlönad arbetar du när verksamheten har ett ökat behov. Du söker till pass som publiceras i Time Care Pool och blir därefter inbokad i god tid.Övrig information
Som timavlönad på Got Event erbjuds du friskvårdsbidrag.
Har du skyddade personuppgifter och vill söka tjänsten? Kontakta då ansvarig rekryterare för vidare hjälp i rekryteringsprocessen. Fortsätt alltså då inte med din ansökan här.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPROm företaget
Got Event är Göteborgs Stads evenemangs- och arenabolag och driver några av Sveriges mest älskade arenor: Scandinavium, Ullevi, Gamla Ullevi, Frölundaborg, Bravida Arena, Valhallarinken, Valhallabadet, Valhalla IP och Valhalla Sporthallar. Starka varumärken som alla bidrar till att Göteborg upplevs som en attraktiv och spännande stad att bo i, att arbeta i och att besöka.
Vi arrangerar också, tillsammans med Svenska Ridsportförbundet, Gothenburg Horse Show som är en av världens främsta inomhustävlingar för ridsport.
Vi är Miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas sedan 2004 och bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete och allt vi gör genomsyras av hållbar utveckling.
Varje år besöker cirka 2 miljoner människor ungefär 400 idrotts- och underhållningsevenemang på någon av våra arenor. Dessutom välkomnar vi årligen nästan en halv miljon badbesökare till Valhallabadet.
Bolaget omsätter ungefär 300 miljoner kronor och vi är cirka 140 medarbetare som ger allt för att skapa bra förutsättningar för att genomföra evenemang i världsklass. Vi brukar säga att vi bidrar till att skapa magiska ögonblick! Ersättning
Timavlönad
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1451".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355)
Got Event AB Kontakt
Christian Pruneda Barrientos christian.pruneda@gotevent.se
9810625