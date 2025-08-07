Extra personal till Housekeeping
Nordic Choice Commercial Services AB / Städarjobb / Jönköping Visa alla städarjobb i Jönköping
2025-08-07
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordic Choice Commercial Services AB i Jönköping
, Haninge
, Skövde
, Borås
, Växjö
eller i hela Sverige
Extraanställd för housekeeping sökes!
Är du en person som gillar att arbeta med ordning och reda? Vi söker nu en engagerad och pålitlig extraanställd till vårt team inom housekeeping.Publiceringsdatum2025-08-07Dina arbetsuppgifter
•
Städning och iordningställande av hotellrum och allmänna utrymmen.
•
Bäddning och byte av sängkläder.
•
Påfyllning av förbrukningsmaterial.
•
Enklare serviceuppgifter.
Vem söker vi? Vi ser gärna att du är en positiv och noggrann person som tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Erfarenhet av liknande arbete är meriterande - det viktigaste är din inställning och vilja att lära. Arbetet innebär fysiska moment, så det är viktigt att du har god fysik. Du behöver kunna arbeta självständigt men också fungera bra i grupp.
Anställningsform:
•
Extraanställning vid behov.
•
Arbetstiderna varierar, främst under helger och högsäsong.
•
Lön enligt överenskommelse.
Låter det intressant? Skicka din ansökan med CV och en kort personlig presentation senast den 6 september.
Vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Choice Commercial Services AB
(org.nr 556106-6050) Arbetsplats
Vox Hotel Jobbnummer
9449130