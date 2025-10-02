Extra lokalvårdare sökes
Städservice Varberg AB / Städarjobb / Varberg Visa alla städarjobb i Varberg
2025-10-02
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Städservice Varberg AB i Varberg
Vi på Städservice Varberg AB söker dig som vill arbeta extra som lokalvårdare. Vi är ett växande städföretag som erbjuder professionell service till både företag och privatpersoner.
Vi söker dig som:
Är noggrann och ansvarsfull
Har en positiv inställning och gillar att skapa trivsel
Kan arbeta självständigt men också i team
Har tidigare erfarenhet av städning (meriterande men inget krav)
Vi erbjuder:
Extraarbete vid behov, med möjlighet till fler timmar framöver
Ett trevligt arbetsklimat och ett stöttande team
Flexibla arbetstider som kan anpassas efter ditt schema
Placeringsort: Varberg
Låter detta som något för dig? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
E-post: info@stadservicevarberg.se Arbetsgivare Städservice Varberg AB
(org.nr 559492-6940) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9538319