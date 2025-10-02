Extra lokalvårdare sökes

Städservice Varberg AB / Städarjobb / Varberg
2025-10-02


Vi på Städservice Varberg AB söker dig som vill arbeta extra som lokalvårdare. Vi är ett växande städföretag som erbjuder professionell service till både företag och privatpersoner.
Vi söker dig som:
Är noggrann och ansvarsfull
Har en positiv inställning och gillar att skapa trivsel
Kan arbeta självständigt men också i team
Har tidigare erfarenhet av städning (meriterande men inget krav)

Vi erbjuder:
Extraarbete vid behov, med möjlighet till fler timmar framöver
Ett trevligt arbetsklimat och ett stöttande team
Flexibla arbetstider som kan anpassas efter ditt schema

Placeringsort: Varberg
Låter detta som något för dig?

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
E-post: info@stadservicevarberg.se

Arbetsgivare
Städservice Varberg AB (org.nr 559492-6940)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9538319

