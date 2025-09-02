Extra chaufför sökes omgående

Stjernåkeriet Sverige AB / Fordonsförarjobb / Jönköping
2025-09-02


Nu söker vi en chaufför till,
Detta är tänkt att gå som en som hoppar in och täcker upp när någon behöver ha ledighet/ sjuk.

I huvudsak gäller detta link och trailer , terminal- terminal.
Den som söker :
Ska vara flexibel, problemlösare, arbeta självständigt likt väl i grupp.
Krav
Tala och skriva Svenska
CE , ADR,YKB
Det kommer att handla om 20-30 timmar per vecka.
Vi ser gärna att du som söker har erfarenhet av link och trailer.

Maila gärna vid frågor eller intresse , Lön enl kollektivavtal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
E-post: Stjernan@telia.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Extra chaufför".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Stjernåkeriet Sverige AB (org.nr 559247-2061)
Västersjövägen 32 (visa karta)
555 94  JÖNKÖPING

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9488805

