Extra chaufför sökes omgående
Stjernåkeriet Sverige AB / Fordonsförarjobb / Jönköping Visa alla fordonsförarjobb i Jönköping
2025-09-02
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stjernåkeriet Sverige AB i Jönköping
Nu söker vi en chaufför till,
Detta är tänkt att gå som en som hoppar in och täcker upp när någon behöver ha ledighet/ sjuk.
I huvudsak gäller detta link och trailer , terminal- terminal.
Den som söker :
Ska vara flexibel, problemlösare, arbeta självständigt likt väl i grupp.
Krav
Tala och skriva Svenska
CE , ADR,YKB
Det kommer att handla om 20-30 timmar per vecka.
Vi ser gärna att du som söker har erfarenhet av link och trailer.
Maila gärna vid frågor eller intresse , Lön enl kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
E-post: Stjernan@telia.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Extra chaufför". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stjernåkeriet Sverige AB
(org.nr 559247-2061)
Västersjövägen 32 (visa karta
)
555 94 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9488805