Exportkontrollansvarig till GKN Aerospace i Trollhättan

Skill Kompetenspartner AB / Civilingenjörsjobb / Trollhättan
2026-04-24


Om företaget
Varje gång du flyger, nästan var som helst i världen, är det troligt att GKN Aerospace är en del av resan. Vår teknologi och våra komponenter används i 90% av världens flygplan. Nu söker vi en Export Control Officer till vår verksamhet i Trollhättan.

Arbetsuppgifter
Som Exportkontrollansvarig (Export Control Officer) blir du en del av den globala Trade Compliance-organisationen med en tydlig koppling till teknik, produktion och affär.
Du är lokal expert inom exportkontroll och arbetar nära både teknik, produktion och affär i en miljö med höga regulatoriska krav. Du säkerställer att exportkontroll hanteras korrekt genom hela flödet, från klassificering av tekniska produkter och teknologi till hantering av tillstånd och efterlevnad av regelverk.
Rollen kombinerar operativt arbete, rådgivning och utveckling av processer. Du arbetar tvärfunktionellt och bidrar till att verksamheten uppfyller krav enligt EU, USA och svenska regelverk.
Inledningsvis arbetar du nära Export Control Manager och tar successivt ett större eget ansvar för din del av verksamheten.

Säkerställa att exportrelaterade aktiviteter uppfyller gällande lagar, regelverk och kundkrav

Arbeta med klassificering av tekniska produkter, mjukvara och teknologi enligt gällande regelverk

Hantera exporttillstånd, inklusive ansökningar, uppföljning och efterlevnad

Implementera och vidareutveckla processer och arbetssätt inom exportkontroll

Ge kvalificerat stöd till verksamheten i exportkontroll och sanktionsfrågor

Säkerställa korrekt hantering av licenser, villkor och giltighetstider

Följa regulatoriska förändringar och omsätta dessa i verksamheten

Genomföra riskbedömningar, egenkontroller och revisioner

Hålla utbildningar och stötta organisationen i exportkontrollfrågor

Profil
Vi söker dig som har ett strukturerat och analytiskt arbetssätt och trivs i en roll där du kombinerar teknik, regelverk och verksamhetsförståelse. Du är trygg i din kompetens och har förmåga att omsätta komplexa krav till praktiska arbetssätt.
Krav för rollen:

Akademisk examen inom teknik, juridik eller ekonomi

Erfarenhet av arbete inom exportkontroll eller export compliance

Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska

Meriterande:

Erfarenhet från försvarsindustrin eller flygindustrin

Förståelse för tekniska produkter, tjänster och leveransflöden

Erfarenhet av internationella regelverk, exempelvis ITAR och EAR

Erfarenhet av samarbete med myndigheter och andra externa parter

Genomförd utbildning via Exportkontrollföreningen

Ansökningsförfarande
I den här rekryteringen samarbetar GKN Aerospace med Skill. Tjänsten är ett konsultuppdrag där du initialt blir anställd av Skill med chanser till övergång till GKN.
Vi arbetar med löpande urval i denna process. Du behöver inte skicka med personligt brev utan får istället svara på urvalsfrågor kopplat till rollen.
Tjänsten kräver att du genomgår och godkänns enligt gällande säkerhetsskyddsbestämmelser. För vissa befattningar kan krav på specifikt medborgarskap förekomma.
Vid frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Andreas Schmidt på andreas.schmidt@skill.se eller 0738-54 71 35. #LI-DNI

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Arbetsgivarens referens
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Skill Kompetenspartner AB (org.nr 556685-8618), https://jobb.skill.se
Nohabgatan 14 (visa karta)
461 53  TROLLHÄTTAN

