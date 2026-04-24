Exportkontrollansvarig till GKN Aerospace i Trollhättan
2026-04-24
Publiceringsdatum2026-04-24Om företaget
Varje gång du flyger, nästan var som helst i världen, är det troligt att GKN Aerospace är en del av resan. Vår teknologi och våra komponenter används i 90% av världens flygplan. Nu söker vi en Export Control Officer till vår verksamhet i Trollhättan.Arbetsuppgifter
Som Exportkontrollansvarig (Export Control Officer) blir du en del av den globala Trade Compliance-organisationen med en tydlig koppling till teknik, produktion och affär.
Du är lokal expert inom exportkontroll och arbetar nära både teknik, produktion och affär i en miljö med höga regulatoriska krav. Du säkerställer att exportkontroll hanteras korrekt genom hela flödet, från klassificering av tekniska produkter och teknologi till hantering av tillstånd och efterlevnad av regelverk.
Rollen kombinerar operativt arbete, rådgivning och utveckling av processer. Du arbetar tvärfunktionellt och bidrar till att verksamheten uppfyller krav enligt EU, USA och svenska regelverk.
Inledningsvis arbetar du nära Export Control Manager och tar successivt ett större eget ansvar för din del av verksamheten.
Säkerställa att exportrelaterade aktiviteter uppfyller gällande lagar, regelverk och kundkrav
Arbeta med klassificering av tekniska produkter, mjukvara och teknologi enligt gällande regelverk
Hantera exporttillstånd, inklusive ansökningar, uppföljning och efterlevnad
Implementera och vidareutveckla processer och arbetssätt inom exportkontroll
Ge kvalificerat stöd till verksamheten i exportkontroll och sanktionsfrågor
Säkerställa korrekt hantering av licenser, villkor och giltighetstider
Följa regulatoriska förändringar och omsätta dessa i verksamheten
Genomföra riskbedömningar, egenkontroller och revisioner
Hålla utbildningar och stötta organisationen i exportkontrollfrågorProfil
Vi söker dig som har ett strukturerat och analytiskt arbetssätt och trivs i en roll där du kombinerar teknik, regelverk och verksamhetsförståelse. Du är trygg i din kompetens och har förmåga att omsätta komplexa krav till praktiska arbetssätt.
Krav för rollen:
Akademisk examen inom teknik, juridik eller ekonomi
Erfarenhet av arbete inom exportkontroll eller export compliance
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Meriterande:
Erfarenhet från försvarsindustrin eller flygindustrin
Förståelse för tekniska produkter, tjänster och leveransflöden
Erfarenhet av internationella regelverk, exempelvis ITAR och EAR
Erfarenhet av samarbete med myndigheter och andra externa parter
Genomförd utbildning via Exportkontrollföreningen
Ansökningsförfarande
I den här rekryteringen samarbetar GKN Aerospace med Skill. Tjänsten är ett konsultuppdrag där du initialt blir anställd av Skill med chanser till övergång till GKN.
Vi arbetar med löpande urval i denna process. Du behöver inte skicka med personligt brev utan får istället svara på urvalsfrågor kopplat till rollen.
Tjänsten kräver att du genomgår och godkänns enligt gällande säkerhetsskyddsbestämmelser. För vissa befattningar kan krav på specifikt medborgarskap förekomma.
Vid frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Andreas Schmidt på andreas.schmidt@skill.se
eller 0738-54 71 35.
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Kompetenspartner AB
Nohabgatan 14
461 53 TROLLHÄTTAN
