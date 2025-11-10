Exploateringsingenjör till Exploateringsenheten
Nu söker vi en ny medarbetare som tillsammans med övriga Miljö och stadsbyggnadsförvaltningen vill fortsätta utveckla Örebro. Våra exploateringsingenjörer har en nyckelroll i den så kallade Örebromodellen där vi integrerar planering och markanvisning i ett av Sveriges mest effektiva arbetssätt

Om tjänsten
Exploateringsenheten ansvarar för stadens tillväxt genom utveckling av nya bostadsområden och verksamhetsområden. Förtätning och omvandling av befintliga områden är också en viktig del i en hållbar stadsutveckling. Exploateringsingenjören driver genomförandet av projekt för bostads- och verksamhetsområden samt omvandlingsområden, rollen är en viktig länk genom samtliga delar från planering till byggnation, markförsäljning och uppföljning. Som ingenjör ansvarar man för framtagandet av underlag, kalkyler, avtal och ställs inför förhandlingssituationer.
Enheten tillhör Mark- och exploateringsavdelningen som har ansvar för kommunens markreserv, projektledning av stora stadsbyggnadsprojekt, samt förvaltning av skog och naturreservat. Enheten har idag omkring 12 medarbetare och på hela avdelningen arbetar cirka 40 personer.
Exempel på arbetsuppgifter:
• ansvara för exploateringsprocessen med fokus på ekonomi och juridik
• genomföra markanvisningar tillsammans med övriga inom förvaltningen
• ansvara för exploateringsavtal - framtagande och genomförande
• upprätta och utarbeta exploateringskalkyl och andra avtal
• delta i arbetet med detaljplaner och översiktlig planering och säkra genomförbarhet
• formulera beslutshandlingar och föredra ärenden i nämnd
• agera som beställare för bland annat gator och teknisk infrastruktur
Om arbetsplatsen
Miljö och Stadsbyggnadsförvaltningen flyttade i maj 2019 till CityPassagen - ett nytt kontorshus granne med centralstationen. Vi arbetar aktivitetsbaserat med goda möjligheter till distansarbete. Idag är det ca 200 anställda på Miljö och Stadsbyggnad.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.

Kvalifikationer
Vi söker dig som trivs med att både samarbeta i grupp och arbeta självständigt. Du har en god förmåga att kommunicera såväl externt som internt och kan stå för dina beslut även i utmanande situationer. Du drivs av att hitta lösningar och har lätt för att snabbt sätta dig in i nya områden. Vid behov kan du gå in i ett förhandlingsläge och agera med tydlighet och trygghet. Du kan prioritera arbetsuppgifter, är trygg med att ta egna initiativ och har förmågan att anpassa dig när förutsättningarna förändras. Med ett väl utvecklat helhetsperspektiv ser du till både detaljer och den större bilden i ditt arbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Kvalifikationer
• högskolexamen inom samhällsbyggnad, lantmäteri, byggprojekt/-teknik, fastighetsekonomi/-juridik eller annan utbildning som bedöms likvärdig
Meriterande:
• god kunskap och praktisk erfarenhet av arbete som regleras av PBL (Plan- och bygglagen), JB (Jordabalken) och AL (Anläggningslagen)

Tjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Som en del av urvalsprocessen kan vi komma att tillämpa tester.

Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 24 november.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ersättning
Individuell lönesättning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
